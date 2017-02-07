﻿ Гидромет: с пятницы морозы в Беларуси начнут ослабевать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гидромет: с пятницы морозы в Беларуси начнут ослабевать

08.02.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Повышение температуры воздуха ожидается в Беларуси на этих выходных, но зимний характер погоды еще сохранится, ранней весны в этом году не будет, сообщили в Гидромете.

Гидромет: с пятницы морозы в Беларуси начнут ослабевать
© Sputnik / Виктор Толочко
План "Погода" ввела ГАИ в ряде районов Брестской области из-за снега

Погоду в эти дни в Беларуси определяет арктический антициклон Erika.

"9 февраля (четверг) ночью —17..-24°С, в северо-восточных районах —25..-27°С, в юго-западных районах —11..-16°С; днем от —7°С по юго-западу до —15°С по северо-востоку республики. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель", — сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, завтра в Минске будет без осадков, ночью —18..-20°С, днем —9..-11°С градусов мороза.

10 февраля, в пятницу ночью будет —11..-18°С, при прояснениях —19..-23°С, а максимальная температура днем —5..-10°С, сказал Рябов.

В субботу продолжится ослабевание морозов, ночью в субботе будет —7..-13°С мороза, при прояснениях до —15°С, днем —3..-8°С, в воскресенье сохранится такой же температурный режим.

Также, по словам синоптика, в этом году ранней весны в Беларуси ждать не приходится. "Март будет довольно коварным с неустойчивой погодой", — сказал Рябов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики обещают, что повышение температуры воздуха ожидается к выходным, но весна еще далеко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" начинает сегодня продажу билетов на матчи плей-офф КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика