МИНСК, 8 фев — Sputnik. Повышение температуры воздуха ожидается в Беларуси на этих выходных, но зимний характер погоды еще сохранится, ранней весны в этом году не будет, сообщили в Гидромете.



© Sputnik / Виктор Толочко План "Погода" ввела ГАИ в ряде районов Брестской области из-за снега

Погоду в эти дни в Беларуси определяет арктический антициклон Erika.

"9 февраля (четверг) ночью —17..-24°С, в северо-восточных районах —25..-27°С, в юго-западных районах —11..-16°С; днем от —7°С по юго-западу до —15°С по северо-востоку республики. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель", — сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, завтра в Минске будет без осадков, ночью —18..-20°С, днем —9..-11°С градусов мороза.

10 февраля, в пятницу ночью будет —11..-18°С, при прояснениях —19..-23°С, а максимальная температура днем —5..-10°С, сказал Рябов.

В субботу продолжится ослабевание морозов, ночью в субботе будет —7..-13°С мороза, при прояснениях до —15°С, днем —3..-8°С, в воскресенье сохранится такой же температурный режим.

Также, по словам синоптика, в этом году ранней весны в Беларуси ждать не приходится. "Март будет довольно коварным с неустойчивой погодой", — сказал Рябов.