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Построили незаконно, но налог платили. В Кличеве ради "Дожинок" хотят снести гаражи

08.02.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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Более 20 жильцов трех домов в Кличеве просят не сносить их самовольно возведенные гаражи, а оформить в собственность. Постройки хотят убрать, так как в городе пройдут областные «Дожинки-2017». Власти говорят, что разрешения на строительство у кличевлян не было. Жители спрашивают, почему тогда они 7 лет платили за эти постройки налог.

Жильцы домов №№ 4, 9 и 11 по улице Советской с 2000 года возводили на дворовых территориях гаражи. В 2009 году кличевский «Жилкомхоз» пронумеровал строения, а налоговая инспекция стала взимать с владельцев гаражей соответствующие налоги.

Так продолжалось до ноября 2016 года, пока на организованном местными властями собрании не было заявлено о необходимости сноса построек, поскольку райцентр в 2017 году будет принимать областной фестиваль тружеников села «Дожинки». Если гаражи не будут снесены в кратчайшие сроки, их владельцев ждут штрафы.

Жильцы не согласились с такими перспективами и обратились в Могилевский облисполком с коллективным письмом, под которым подписался 21 человек. Граждане просили областные власти помочь им оформить гаражи в собственность.

— Практически у всех жильцов в гаражах помимо автомобилей находится и другое имущество — сельхозинвентарь, строительные материалы и др., — которое невозможно хранить в квартирах, так как нет мест для хранения. Мы не понимаем, для чего тогда проводятся «Дожинки», если ухудшаются условия жизни людей, — говорится в обращении.

Зампредседателя Могилевского облисполкома Дмитрий Янков, приведя выдержки из различных законов, напомнил подписантам, что они не получали разрешения ни на предоставление земельных участков, ни строительство там гаражей. В ответе чиновника также указывается, что взыскание затрат на осуществление возврата самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки и приведение участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние производится в судебном порядке.

— Когда мы строили гаражи, никто ни одного предписания не получил, что этого делать нельзя. Хотя и архитектура наша видела, что возводятся эти самовольные постройки, — заявила БелаПАН одна из подписантов. Она не отрицает, что при возведении гаражей было нарушено законодательство: — Но мы писали, чтобы нам помогли узаконить их.

Женщина также сообщила, что на собрании представители власти на вопрос, почему же с них взимались налоги, ответили, что в данном случае можно было не платить.

— До этого года, пока не было «Дожинок», всем было наплевать на наши гаражи, — рассказала подписантка, отметив, что в настоящее время в Кличеве многие жители получают предписания установки за свой счет новых заборов. При этом указывается, какого они должны быть размера, цвета и у кого их покупать.

По словам женщины, обжаловать в суде ответ Янкова жильцы не намерены, но собираются обращаться в вышестоящие органы власти.

 
 
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На собрании с жильцами чиновники сказали, что налог можно было не платить.

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