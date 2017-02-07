Беларусь выдала скандального блогера-россиянина, посмевшего посетить Нагорный Карабах без разрешения Баку, азербайджанской стороне. Сейчас Лапшин в Азербайджане ожидает суда, который может лишить его свободы на срок от пяти до восьми лет.



© Sputnik Максим Блинов Выдача Лапшина Азербайджану: Москва разочарована и намерена вернуть его

Да, точка в произведении еще не поставлена. Окончательная судьба Лапшина пока не определена и будет, безусловно, являться предметом торга между Москвой, Баку и, возможно, Тель-Авивом (помимо российского гражданства, у блогера есть и израильское). Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, кто проиграл, а кто выиграл от всей этой истории, важность которой выходит далеко за пределы судьбы конкретного блогера.

И что с ним делать?

На первый взгляд, победитель очевиден — Баку. Азербайджанские власти нанесли серьезный дипломатический удар по де-факто суверенитету самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, а также продемонстрировали всем длину своих рук. Кадры субтильного Лапшина, которого в наручниках ведет по взлетно-посадочной полосе группа дюжих азербайджанских спецназовцев, должны, по идее, внушить шок и трепет всем, кто смеет нарушать суверенитет Азербайджана.

Однако у этой победы есть и своя ложка дегтя. Вопрос теперь в том, что Баку будет делать с господином Лапшиным? Самый простой вариант — влепить "пятерочку" и отправить писать посты на нарах. Возможно, так бы и произошло, если бы у Лапшина не было красненькой и синенькой книжечек — паспортов России и Израиля. Обе страны являются важными партнерами Азербайджана, в частности, от торговли с ними зависит боеспособность азербайджанской армии. И обе страны заинтересованы в том, чтобы Лапшин избежал тюрьмы. Москва не хочет проблем с Арменией, а Тель-Авив — прецедента с наказанием за посещение оккупированных территорий. Ведь у Израиля есть свои такие территории — Западный берег, жители которого уже находятся под европейскими санкциями просто потому, что они на той земле живут.



© Sputnik Murad Orujov После прилета в Баку блогер Лапшин помещен в следственный изолятор

Ссориться с обеими странами из-за одного блогера не с руки, тем более что целью Баку являлся сам факт демонстративной выдачи Лапшина, а не его отсидка в тюрьме. Поэтому некоторые эксперты предполагают второй вариант — выдачу Лапшина либо в Москву, либо в Тель-Авив.

Но проблема в том, что Лапшин — не простой блогер, посетивший Карабах и воспринявший это, как простую поездку. В своих постах он откровенно кичился фактом того, что ему удалось утереть нос официальному Баку. И как азербайджанское руководство будет объяснять населению экстрадицию этого блогера? Публичные извинения народу Азербайджана тут вряд ли помогут.

Опять Путин виноват?

Что же касается проигравших, то тут их целая очередь. На первом месте, безусловно, Армения.

Да, формально Ереван не имеет никакого отношения к делу Лапшина и не признает НКР независимым государством. Однако де-факто это армянская территория, которую посещают многие армянские граждане. И после создания "прецедента Лапшина" любой из них в случае выезда в третью страну оказывается под угрозой экстрадиции в Азербайджан.

К тому же не стоит забывать, что между Арменией и Азербайджаном идет тотальная игра с нулевой суммой. Стороны соревнуются во всех сферах, начиная от поля боя и заканчивая фейсбуком. Победа одной стороны рассматривается как поражение другой.

Вопрос в том, какой вывод Армения сделает из этого поражения. Армянская общественность, конечно, рвет, мечет и требует голов. По мнению политолога Степана Сафаряна, на жертвенный алтарь нужно положить посла Армении в Беларуси, а кроме того, публично наказать делегацию Армении в ПАСЕ, которая на январской сессии Ассамблеи "не соизволила выступить по острой проблеме нарушения прав человека со стороны Беларуси и Азербайджана".

Скорее всего, часть вины за армянское поражение по традиции возложат на Москву, которая-де не могла вытащить своего гражданина. Ну и, наконец, самые радикальные граждане будут говорить о необходимости выхода из ОДКБ и евразийских структур, "если у нас там нет союзников".

Стрельба по своим ногам

В списке проигравших стоит и Беларусь. Выдачей Александра Лапшина Минск нанес еще один удар по российско-белорусским отношениям, а также поставил под вопрос свой статус страны-площадки для международных переговоров.

Формально, конечно, с "Батьки" тут взятки гладки. "Его задержали по решению Интерпола. И, согласно всем законам, мы должны передать его Азербайджану… Если бы Израиль, Азербайджан и Россия договорились, мы сделали бы, как они решат. Но никто не захотел договариваться", — отметил Лукашенко , благоразумно умолчав, что договариваться не хотела лишь одна сторона — Баку.

Армяне уверяют, что этой выдачей Александр Лукашенко хотел заработать вистов перед азербайджанским руководством. "Думается, что немалую роль сыграла врученная Лукашенко медаль Гейдара Алиева, которую он обещал отработать, и выполнил обещание", — говорит пресс-секретарь президента непризнанной НКР Давид Бабаян. Однако большинство политологов уверены в том, что дело Лапшина — очередной элемент белорусского давления на Россию. Сначала скандалы, отказ подписать Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, а теперь и выдача российских граждан третьим странам.

Некоторые эксперты предупреждают, что Минск может доиграться и получить серьезный ответ Москвы. "Самый жесткий сценарий будет заключаться в том, что Россия займет крайне последовательную позицию в том, что касается российско-белорусской торговли, фактически откажется от субсидирования белорусской экономики", — считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



© Sputnik Murad Orujov Экстрадицию блогера Лапшина МИД Армении назвал нарушением прав человека

Но даже если в этой ситуации Россия решит промолчать, то Лукашенко все равно в проигрыше, поскольку создал очень неприятный прецедент, нарушающий общепринятые нормы поведения в отношении непризнанных территорий. Многие политологи-кавказоведы, журналисты, да и простые граждане России посещали Карабах. Все это время Азербайджан вяло протестовал, и его протест вяло игнорировали. Сейчас же получается, что всем этим людям в Беларусь путь заказан, ибо они могут закончить свое путешествие в азербайджанских застенках.

Более того, прецедент Карабаха легко распространяется и на Донбасс — все, кто въехал в ДНР и ЛНР не через украинскую территорию (то есть почти все, кто туда въезжал) могут быть выданы из Минска Киеву. Включая автора этой статьи, который посещал территорию ЛНР, а также граждан России, участвующих в политическом урегулировании украинской гражданской войны. А поскольку процесс этого урегулирования проходит в Минске, то где гарантия, что эти граждане не будут по запросу Украины в Интерпол схвачены и выданы Киеву?

Страна, претендующая на роль посредника и переговорной площадки, обязана придерживаться абсолютного нейтралитета в подобного рода вопросах и не принимать участия в комбинациях конфликтующих сторон.

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