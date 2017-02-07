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Стали известны соперники БАТЭ и минского "Динамо" в первом туре чемпионата Беларуси

08.02.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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В Доме футбола завершилась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сезона — 2017. Все призеры прошлого сезона начнут год в гостях.


Фото: Дарья Бурякина

Полное расписание первого тура.

«Витебск» — «Крумкачы».

«Днепр» — «Динамо Минск».

«Нафтан» — «Слуцк».

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь».

«Неман — «Славия».

«Городея — «Шахтер».

«Гомель — БАТЭ.

«Минск» — «Динамо Брест».

БАТЭ и минское «Динамо» проведут первое белорусское «классико» в девятом утре.

Будет дополнено.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Доме футбола завершилась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сезона-2017. Все призеры прошлого сезона начнут год в гостях.

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