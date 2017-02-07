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Стали известны соперники БАТЭ и минского "Динамо" в первом туре чемпионата Беларуси
В Доме футбола завершилась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сезона — 2017. Все призеры прошлого сезона начнут год в гостях.
Полное расписание первого тура.
«Витебск» — «Крумкачы».
«Днепр» — «Динамо Минск».
«Нафтан» — «Слуцк».
«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь».
«Неман — «Славия».
«Городея — «Шахтер».
«Гомель — БАТЭ.
«Минск» — «Динамо Брест».
БАТЭ и минское «Динамо» проведут первое белорусское «классико» в девятом утре.
Будет дополнено.
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В Доме футбола завершилась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сезона-2017. Все призеры прошлого сезона начнут год в гостях.
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