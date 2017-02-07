Белагропромбанк вывел на рынок новый кредитный продукт. Это карточка MasterCard, которую разработали совместно с программой лояльности «Моцная картка». Обещают, что «Крэдытка са зніжкай» позволит покупать товары как в кредит, так и в рассрочку и при этом пользоваться скидками и бонусами, которые предлагают торговые сети. Причем скидки предоставляются по всеми миру, а не только в пределах Беларуси.

— Любая «карта рассрочки» — это, по сути, тот же кредит, только процентную ставку банку за вас платит магазин. Соответственно, это повышает стоимость товара, — считает директор директор программы лояльности «Моцная картка» Олег Захаров. — С новой кредитной картой мы предлагаем купить товар без этих процентов и уже самому решать, как использовать полученную скидку.

Схема работы новой карточки будет такая. После совершения покупки устанавливается срок «эквивалента рассрочки» — период, в течение которого все ваши платежи по кредиту (основной долг и проценты) будут равны стоимости товара без скидки. Длительность этого срока зависит от размера скидки: чем выше скидка, тем больше «эквивалент рассрочки».

Дальше у клиента есть несколько вариантов, как поступить со своей скидкой. Можно сразу же погасить кредит и получить экономию на покупке за счет скидки или погасить кредит в течение срока «эквивалента рассрочки» и заплатить банку ровно столько, сколько стоит товар без скидки. Можно оплатить товар в кредит в течение пяти лет, что обойдется, как и при обычном потребительском кредите от банка, в 23% годовых (до конца апреля действует акция — банк предлагает ставку по кредиту в размере 18% годовых в течении первых 180 дней использования кредита).

Принцип работы новой карточки довольно сложный, поэтому мы попытаемся объяснить его на примере покупки условного телевизора за 100 рублей. Например, по новой карте у вас есть возможность купить этот телевизор со скидкой 20%, или за 80 рублей. Вам дается «эквивалент рассрочки», например, на год. Ежемесячно от вашей скидки 20% будет отниматься процент в счет рассрочки, которая, по сути, является тем же кредитом. Если вы выплатите стоимость телевизора ровно за год, то он обойдется вам в те же 100 рублей. Если вы погасите рассрочку, например, за полгода, то ваша скидка по итогу окажется 10%.

Если совсем коротко, суть новой карточки такова: чем раньше вы выплачиваете задолженность перед банком, тем с большей скидкой по факту вы покупаете товар. Она подходит тем, у кого на данный момент нет денег, чтобы купить дорогой товар, но они могут появиться в ближайшее время, иначе смысла в такой рассрочке со скидкой нет никакого.

Покупать товары в кредит на таких условиях и получать скидки можно по всему миру, а не только в магазинах-партнерах программы «Моцная картка» по Беларуси.

Как рассказали в банке, во втором полугодии 2016 года наблюдалось оживление на рынке потребительского кредитования — в новом году эта тенденция продолжится и количество белорусов, обращающихся за кредитами, будет расти. Кроме того, в текущем году ожидается снижение кредитных ставок: Нацбанк снизил ставку рефинансирования уже второй раз с начала года.

— Интерес людей к кредитам, я думаю, связан с повышением их финансовой грамотности. Люди научились планировать свои расходы и понимают, как выгоднее им купить тот или иной товар, — говорит начальник управления розничных услуг Белагропромбанка Александр Ледян.