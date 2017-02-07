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Белорусские банки переходят на новые номера счетов. Что делать клиентам?

08.02.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
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Белорусские банки продолжают работы по переходу на новые номера счетов, которые соответствуют международному стандарту IBAN (International Bank Account Number). Как напомнили в Нацбанке, с 4 июля 2017 года старые номера счетов станут недействительными. Что же делать клиентам сейчас?

Напомним, Нацбанк сообщил о переходе на использование международных номеров счетов (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code) еще в 2015 году. Это позволит повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

Сейчас номера счетов в старом формате содержат 13 разрядов (буквы и цифры), по международному стандарту их должно быть 28.

По информации главного банка страны, новые номера присвоили всем счетам, которые были открыты до 1 января 2017 года. До 30 июня всем клиентам открывают счета с двумя номерами: традиционным и новым. Но с 4 июля банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (формата IBAN).

Особых трудностей у клиентов в связи с новым порядком быть не должно.

— С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания, — отмечают в Нацбанке. — Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек (для физических лиц и корпоративных клиентов).

 
 
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С 4 июля банки будут использовать только международных номера счета IBAN (International Bank Account Number). Старые номера счетов станут недействительными.

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