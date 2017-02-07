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Белорусские банки переходят на новые номера счетов. Что делать клиентам?
Белорусские банки продолжают работы по переходу на новые номера счетов, которые соответствуют международному стандарту IBAN (International Bank Account Number). Как
Сейчас номера счетов в старом формате содержат 13 разрядов (буквы и цифры), по международному стандарту их должно быть 28.
По информации главного банка страны, новые номера присвоили всем счетам, которые были открыты до 1 января 2017 года. До 30 июня всем клиентам открывают счета с двумя номерами: традиционным и новым. Но с 4 июля банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (формата IBAN).
Особых трудностей у клиентов в связи с новым порядком быть не должно.
— С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания, — отмечают в Нацбанке. — Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек (для физических лиц и корпоративных клиентов).
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С 4 июля банки будут использовать только международных номера счета IBAN (International Bank Account Number). Старые номера счетов станут недействительными.
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