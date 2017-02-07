Хоккеисты минского «Динамо» начали последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ с победы над принципиальным соперником — подольским «Витязем». Эта игра по эмоциональному накалу вполне была похож на матч серии плей-офф.

Хорошо начав втречу, динамовцы вырвали победу только в послематчевой серии буллитов (4:3).

За этой феерией наблюдало почти 14 000 человек, а SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые до конца переживали за команду.











































































































