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Репетиция плей-офф, или Как болельщики "зубров" переживали за своих любимцев
Хоккеисты
Хорошо начав втречу, динамовцы вырвали победу только в послематчевой серии буллитов (4:3).
За этой феерией наблюдало почти 14 000 человек, а SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые до конца переживали за команду.
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За этой феерией наблюдало почти 14 000 человек, а SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые до конца переживали за команду.
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