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Репетиция плей-офф, или Как болельщики "зубров" переживали за своих любимцев

08.02.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» начали последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ с победы над принципиальным соперником — подольским «Витязем». Эта игра по эмоциональному накалу вполне была похож на матч серии плей-офф.

Хорошо начав втречу, динамовцы вырвали победу только в послематчевой серии буллитов (4:3).

За этой феерией наблюдало почти 14 000 человек, а SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые до конца переживали за команду.




























 
 
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За этой феерией наблюдало почти 14 000 человек, а SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков, которые до конца переживали за команду.

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