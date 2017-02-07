|
Ночью будет морозно: синоптики объявили оранжевый уровень опасности
08.02.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. В ночь на четверг в северо-восточных районах республики температура воздуха понизится до —25..—27°С, сообщили в Гидрометцентре.
© Pixabay.com
В связи с низкими температурами синоптики объявили на этот период оранжевый уровень опасности.
Напомним, оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным человеческим жертвам.
До —23..-25°С ожидается грядущей ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве. В столице столбик термометра может показывать до — 20°С. Завтра днем в столице прогнозируют —9..-11°С, переменная облачность и без осадков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 9 февраля в ряде регионов республики температура воздуха понизится до -25..-27°С.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии