Во вторник жители нескольких микрорайонов Минска видели в небе большой самолет и слышали громкий шум. Самолеты могли заметить жители таких районов, как Кунцевщина и Каменная горка, а также в районе станций метро «Спортивная» и «Грушевка».



Ил-76 в небе над Минском 8 февраля. Фото: TUT.BY

42.TUT.BY обратился за комментарием в Минобороны. Представитель ведомства пояснил, что вчера проходили плановые полеты. В них участвовал в том числе и военно-транспортный самолет Ил-76.

Полеты над городом повторятся также сегодня, 8 февраля.

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Ил-76 — довольно большой (длина — 46,6 м, высота — 14,76 м, масса пустого — 90 000 кг) и надежный самолет, который хорошо зарекомендовал себя за годы эксплуатации. Экипаж Ил-76 насчитывает семь человек, крейсерская скорость доходит до 850 км/ч, практический потолок — 12 000 м.