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Население все еще продает больше иностранной валюты, чем покупает. За год чистая продажа составила 1,9 млрд долларов.

За 2016 год население Беларуси продало инвалюты на 1,9 млрд долларов больше, чем купило, пишет БелаПАН со ссылкой на данные Нацбанка.

За январь население продало банкам наличной и безналичной валюты на 564,39 млн долларов в эквиваленте, а купило — 433,08 млн долларов

Таким образом, чистая продажа иностранной валюты физическими лицами в январе составила 131,31 млн долларов.

Субъекты хозяйствования продают и покупают валюту примерно в равном объеме. Так, резиденты Беларуси январе 2017 года продали 1,279 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели — 1,292 млн. Нерезиденты продали 38,16 млн, а купили — 13,52 млн долларов.

Население продают валюту из-за снижения своих доходов. Еще недавно, когда доходы населения повышались, Беларусь была лидером в регионе по норме сбережений.