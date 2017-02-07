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Бывший президент США Обама развлекается с миллиардером на яхте

08.02.2017 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бывший президент США Барак Обама после тяжелой и изнурительной работы на посту главы государства полностью посвятил себя отдыху и развлечениям. Вместе с супругой Мишель он проводит отпуск на Виргинских островах в Карибском море, куда его пригласил британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Во время отдыха Обама и Брэнсон устроили соревнования по катанию на кайтборде. Победу праздновал американский политик, проехавший 100 метров, миллиардер осилил 50 метров.

Обама, по информации издание Virgin, рассказал британскому миллиардеру, что до своего первого президентского срока любил серфинг, в последний раз Обама катался на доске на Гавайях. 

 
 
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Экс-президент США Барак Обама, покинув Белый дом, занялся экстремальными видами спорта. Смотрите на видео, как он развлекается в компании британского миллиардера...

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