Как и прежде сотрудники пограничной службы ФСБ России проверяют у въезжающих паспорта: пересекать границу Беларуси и РФ могут только граждане Союзного государства. При этом паспортный контроль не производится.



© Sputnik Владимир Горовых Решение ФСБ РФ о погранзонах на границе с Беларусью вступило в силу

Пограничные зоны созданы на границе с Беларусью в Брянской, Псковской и Смоленской областях России. Согласно решению ФСБ РФ, это было сделано в целях выявления и пресечения незаконной миграции и перемещения через границу товарно-материальных ценностей.

ФСБ также отметила, что данная мера не ограничивает свободу передвижения границы гражданами Беларуси и России . При этом подчеркивается, что создание погранзоны не противоречит международным нормам.

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