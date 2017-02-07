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Видеофакт: как выглядит пограничная зона на границе Беларуси и России

08.02.2017 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как и прежде сотрудники пограничной службы ФСБ России проверяют у въезжающих паспорта: пересекать границу Беларуси и РФ могут только граждане Союзного государства. При этом паспортный контроль не производится.

Видеофакт: как выглядит пограничная зона на границе Беларуси и России
© Sputnik Владимир Горовых
Решение ФСБ РФ о погранзонах на границе с Беларусью вступило в силу

Пограничные зоны созданы на границе с Беларусью в Брянской, Псковской и Смоленской областях России. Согласно решению ФСБ РФ, это было сделано в целях выявления и пресечения незаконной миграции и перемещения через границу товарно-материальных ценностей.

ФСБ также отметила, что данная мера не ограничивает свободу передвижения границы гражданами Беларуси и России. При этом подчеркивается, что создание погранзоны не противоречит международным нормам.

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