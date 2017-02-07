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В США создали справочник беспилотников мира, куда вошли белорусские образцы

08.02.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Американский центр исследования беспилотников в Бард-колледже в Нью-Йорке и американская организация CNAS создали справочник всех беспилотных летательных аппаратов, серийно выпускаемых в мире.


Фото: drones.cnas.org

В базу данных заносятся образцы, по которым заинтересованные специалисты могут оценить тенденции развития беспилотной авиации. Созданная второго февраля, база постоянно обновляется и расширяется. Сейчас в ней насчитывается порядка 150 беспилотников, выпускаемых в 48 странах мира.

База содержит не только технические характеристики летательного аппарата, но и сведения о производителе. Примечательно, что в справочник были сразу включены два белорусских БПЛА «Беркут-2Е» и I.N.Sky. Есть в списке и четыре российских беспилотника, а вот Казахстан и Украина не представлены.


«Беркут-1» и «Беркут-2» на выставке UMEX/MST 2016.

«Беркут-2Е» предназначен для ведения оптико-электронной разведки местности в любое время суток. Беспилотник способен передавать разведданные в реальном времени на командные пункты мотострелковых подразделений и подразделений ракетных войск и артиллерии. Взлет БПЛА осуществляется с помощью катапульты, посадка — с использованием парашюта.

Беспилотный вертолет I.N.SKY может нести 25 кг полезной нагрузки и в течение 5 часов находиться в воздухе. Радиус действия беспилотного вертолета — 100 км.


БАК «Гриф». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Беларуси активно развивают производство беспилотников. Предприятиями, входящими в состав Госкомвоенпрома, созданы беспилотники ближнего действия «Беркут-1» и «Москит», тактический — «Беркут-2» и многофункциональный — «Гриф-100» с дальностью полета порядка 100 км. Последний планируется к принятию на вооружение в 2017 году.

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В справочник были сразу включены два белорусских БПЛА "Беркут-2Е" и I.N.Sky.

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