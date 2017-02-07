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Задержаны серийные воры, выкравшие 100 аккумуляторов

08.02.2017 13:31 — Разное | БДГ  
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Раскрыта серия краж автомобильных аккумуляторов из автомобилей и грузовых машин.

Оперативники УВД задержали с поличным двух парней, в багажнике которых были обнаружены 8 аккумуляторов, снятых в тот же день с 3 мазов и автобуса, сообщает сайт УВД Минского облисполкома.

О ворах известно, что это 31-летний житель д.Сеница и 25-летний минчанин, которые вместе ранее работали на стройке, а затем занялись сдачей лома цветных металлов.

Как сообщает ведомство, за несколько месяцев, начиная с конца 2016 года, злоумышленниками было совершено минимум 25 краж, в результате которых было снято с машин порядка 100 аккумуляторов весом примерно 25 кг.

Приятели «работали» на черном «Ситроене С5», а за один «рейс» успевали снять 10-14 аккумуляторов, которые укладывались в багажник. Затем свою добычу они отвозили скупщику, который отправлял ее в пункты цветметаллов.

В течение нескольких месяцев кражи были совершены в Минском, Смолевичском, Логойском, Дзержинском и других районах Минской области.

 
 
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Раскрыта серия краж автомобильных аккумуляторов из автомобилей и грузовых машин.

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