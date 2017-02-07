Британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу показали фотографию жителя Красноярска, который приобрел популярность в соцсетях из-за сходства с артистом .





Рэдклифф давал интервью о постановке пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на телепередаче. В конце шоу ведущая предложила ему и другим актерам посмотреть на двойника британца Николая Последу. Те отметили, что россиянин действительно похож на артиста.

В свою очередь Дэниел Редклифф отметил, что ранее он уже видел этого молодого человека в интернете. По словам актера, ему известно, что его двойник из РФ работает в магазине. По мнению артиста, «это лучше, чем быть актером».

Напомним, сходство Николая Последы с актером интернет-пользователи обнаружили конце января благодаря Instagram-аккаунту жителя Красноярска. Из-за круглых очков молодого человека сравнили с Гарри Поттером, роль которого исполнял Рэдклифф, и сделали героем шуток и материалов СМИ.



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О существовании «двойника» Гарри Поттера в рунете узнали после записи одной пользовательницы твиттера, заметившей, что парень в инстаграме очень похож на придуманного Джоан Роулинг волшебника. Об этом ему напоминали и в комментариях под фотографиями. Николаю писали названия заклинаний и что ему «только молнии на лбу не хватает».

Рэдклифф приобрел известность благодаря роли Гарри Поттера в экранизации серии романов Джоан Роулинг о юном волшебнике. Помимо этого, он снялся в фильмах «Человек — швейцарский нож», «Абсолютная власть» и «Убей своих любимых», а также в мини-сериале «Записки юного врача» по одноименному произведению Михаила Булгакова.