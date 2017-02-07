Норвежский биатлонист Эмил-Хегле Свендсен сообщил, что не целовался со своей невестой Самантой Скугранд с начала декабря, чтобы не подхватить вирус.



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— Я делаю все для того, чтобы быть здоровым. В том числе и дома. Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев. У Саманты тоже было несколько предложений, очень дельных. У меня в кармане лежит «Антибак», он всегда рядом. Самое главное — не болеть. Я принимаю все необходимые меры. Первое, что я делаю по утрам, — наблюдаю за тем, как чувствует себя горло. Я могу проснуться для этого даже ночью", — приводит слова Свендсена NRK .

Невеста с пониманием отнеслась к такой осторожности биатлониста.

— Это было мое предложение, а не его. Я редко болею, но чувствую, что все равно приношу домой микробов. Спортсмены к этому очень чувствительны. Эмиль болел в последние годы, и я не хочу быть причиной его болезни, — сказала Скугранд.

Отметим, что в Хохфильцене, где 9 февраля начинается чемпионат мира, норвежская команда обедает в отеле в то время, когда нет других постояльцев. Кроме того, биатлонисты стараются избегать скоплений людей.

В нынешнем сезоне Эмил-Хегле Свендсен 6 раз (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) поднимался на пьедестал этапов Кубка мира. В общем зачете Кубка мира норвежец располагается на 5-й строке вслед за французом Мартеном Фуркадом, россиянином Антоном Шипулиным и немцами Симоном Шемппом и Арндом Пайффером.