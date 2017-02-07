﻿ Норвежский биатлонист не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболеть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Норвежский биатлонист не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболеть

08.02.2017 13:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Норвежский биатлонист Эмил-Хегле Свендсен сообщил, что не целовался со своей невестой Самантой Скугранд с начала декабря, чтобы не подхватить вирус.


Фото: Reuters

— Я делаю все для того, чтобы быть здоровым. В том числе и дома. Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев. У Саманты тоже было несколько предложений, очень дельных. У меня в кармане лежит «Антибак», он всегда рядом. Самое главное — не болеть. Я принимаю все необходимые меры. Первое, что я делаю по утрам, — наблюдаю за тем, как чувствует себя горло. Я могу проснуться для этого даже ночью", — приводит слова Свендсена NRK.

Невеста с пониманием отнеслась к такой осторожности биатлониста.

— Это было мое предложение, а не его. Я редко болею, но чувствую, что все равно приношу домой микробов. Спортсмены к этому очень чувствительны. Эмиль болел в последние годы, и я не хочу быть причиной его болезни, — сказала Скугранд.

Отметим, что в Хохфильцене, где 9 февраля начинается чемпионат мира, норвежская команда обедает в отеле в то время, когда нет других постояльцев. Кроме того, биатлонисты стараются избегать скоплений людей.

В нынешнем сезоне Эмил-Хегле Свендсен 6 раз (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) поднимался на пьедестал этапов Кубка мира. В общем зачете Кубка мира норвежец располагается на 5-й строке вслед за французом Мартеном Фуркадом, россиянином Антоном Шипулиным и немцами Симоном Шемппом и Арндом Пайффером.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я делаю все для того, чтобы быть здоровым. В том числе и дома. Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Все меньше белорусов обращаются к государству за работой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика