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Норвежский биатлонист не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболеть
Норвежский биатлонист Эмил-Хегле Свендсен сообщил, что не целовался со своей невестой Самантой Скугранд с начала декабря, чтобы не подхватить вирус.
— Я делаю все для того, чтобы быть здоровым. В том числе и дома. Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев. У Саманты тоже было несколько предложений, очень дельных. У меня в кармане лежит «Антибак», он всегда рядом. Самое главное — не болеть. Я принимаю все необходимые меры. Первое, что я делаю по утрам, — наблюдаю за тем, как чувствует себя горло. Я могу проснуться для этого даже ночью", — приводит слова Свендсена
Невеста с пониманием отнеслась к такой осторожности биатлониста.
— Это было мое предложение, а не его. Я редко болею, но чувствую, что все равно приношу домой микробов. Спортсмены к этому очень чувствительны. Эмиль болел в последние годы, и я не хочу быть причиной его болезни, — сказала Скугранд.
Отметим, что в Хохфильцене, где 9 февраля начинается чемпионат мира, норвежская команда обедает в отеле в то время, когда нет других постояльцев. Кроме того, биатлонисты стараются избегать скоплений людей.
В нынешнем сезоне Эмил-Хегле Свендсен 6 раз (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) поднимался на пьедестал этапов Кубка мира. В общем зачете Кубка мира норвежец располагается на 5-й строке вслед за французом Мартеном Фуркадом, россиянином Антоном Шипулиным и немцами Симоном Шемппом и Арндом Пайффером.
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"Я делаю все для того, чтобы быть здоровым. В том числе и дома. Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев".
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