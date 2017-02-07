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Трое погибших в аварии под Речицей: СК ищет очевидцев трагедии

08.02.2017 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности трагической аварии на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Управления Следственного Комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев ДТП, произошедшего в Речицком районе. 27 января примерно в 5 часов 50 минут на 121 километре автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло столкновение автомобилей Mazda 626 Fiat Bravo.

Трое погибших в аварии под Речицей: СК ищет очевидцев трагедии
© Sputnik Murad Orujov
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"В результате водители обоих автомобилей и пассажир автомобиля Mazda скончались на месте происшествия, пассажирке автомобиля Mazda причинены телесные повреждения", — рассказала представитель СК.

Сотрудники Следственного управления обращаются к гражданам, ставшим очевидцами дорожно-транспортного происшествия, с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефону в Гомеле 8 (0232) 29-15-07 или позвонить на мобильный телефон по номеру 8 (044) 741-05-49.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой о трагической аварии в Гомельском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло рано утром 27 января в Речицком районе, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще одна женщина получил травмы.

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