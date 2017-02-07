Подробности трагической аварии на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Управления Следственного Комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев ДТП, произошедшего в Речицком районе. 27 января примерно в 5 часов 50 минут на 121 километре автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло столкновение автомобилей Mazda 626 Fiat Bravo.



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"В результате водители обоих автомобилей и пассажир автомобиля Mazda скончались на месте происшествия, пассажирке автомобиля Mazda причинены телесные повреждения", — рассказала представитель СК.

Сотрудники Следственного управления обращаются к гражданам, ставшим очевидцами дорожно-транспортного происшествия, с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефону в Гомеле 8 (0232) 29-15-07 или позвонить на мобильный телефон по номеру 8 (044) 741-05-49.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой о трагической аварии в Гомельском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.