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Налоговая разработает мобильное приложение для плательщиков

08.02.2017 14:32 — Разное | Ежедневник  
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Налоговая разработает мобильное приложение для плательщиков

фото: Globb Security

Министерство по налогам и сборам планирует развивать функционал личного кабинета на сайте ведомства и внедрит мобильное приложение для субъектов хозяйствования.

Приложение будет создано для Android, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает БЕЛТА.

"Для текущего года один из приоритетов - расширение бесконтактного взаимодействия с субъектами хозяйствования. ", - пояснил министр.

Налоговая также планирует внедрение электронных счетов-фактур, что прописано в стратегии развития налоговых органов на 2016-2020 годы. "В ней необходимо

будут развиваться и новые формы обслуживания: "мы уже запустили пилотный проект - создали центр обслуживания налогоплательщиков в Московском районе Минска, - подчеркнул Сергей Наливайко.

Уже около 73 тыс. физлиц имеют на сайте МНС свои личные кабинеты плательщика.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство по налогам и сборам планирует развивать функционал личного кабинета на сайте ведомства и внедрит мобильное приложение для субъектов хозяйствования.

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