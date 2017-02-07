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Министр экономики: Ставка рефинансирования к 2020 году упадет до 7-9%

08.02.2017 14:21 — Разное | Ежедневник  
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Министр экономики: Ставка рефинансирования к 2020 году упадет до 7-9%

фото: zhlobin-news.org

В 2017 году Нацбанк уже успел два раза снизить ставку рефинансирования. В последующие годы снижение может набрать более быстрый темп.

Ставка рефинансирования к концу 2020 года составит 7-9%, заявил сегодня министр экономики Владимир Зиновский, передает БЕЛТА.

8 февраля проводится совместное заседание Минэкономики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. На нем обсуждается реализации экономическим блоком и депутатским корпусом решений, принятых на пятом Всебелорусском народном собрании.  Речь идет в первую очередь об основных положениях Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы, в том числе прогнзе снижения ставки рефинансирования.

"Мы не имеем по ней разногласий. Все шаги выверены и скоординированы. Поэтому вижу встречу как продолжение нашего с вами диалога", - добавил министр.

 
 
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В 2017 году Нацбанк уже успел два раза снизить ставку рефинансирования. В последующие годы снижение может набрать более быстрый темп.

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