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От желающих получить американскую визу планируют требовать пароли соцсетей

08.02.2017 14:01 — Разное | Ежедневник  
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От желающих получить американскую визу планируют требовать пароли соцсетей

Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях.

Об этом сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли, передает ВВС.

По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых в въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа. Федеральный судья Сиэтла наложил запрет на исполнение этого указа.

"Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети", - пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.

При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросы не принято.

Указ, подписанный Трампом 28 января, вводит 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

Накануне в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско прошло слушание, посвященное жалобе правительства на приостановку действия указа, вызвавшего бурные споры как среди населения страны, так и среди политического руководства.

 
 
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Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях.

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