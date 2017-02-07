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Антициклон Erika засыпал Брестскую область снегом
08.02.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 8 фев – Sputnik, Дмитрий Босак. Около трети декадной нормы осадков выпало в Бресте в ночь на 8 февраля, сообщил "Брестоблгидромет".
К полудню интенсивность снегопада снизилась. На борьбу с последствиями непогоды вышла снегоуборочная техника, однако из-за непрекращающегося снегопада и сильных порывов ветра дороги продолжает заметать.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Уборка снега в Бресте
Погоду в эти дни определяет арктический антициклон Erika. По данным синоптиков на утро среды, скорость ветра достигала 7 м/с, порывов – 15 м/с.
По информации областного управления МЧС, обстановка в регионе сохраняется спокойная. К полудню не зафиксировано серьезных происшествий, связанных со снегопадом, все службы работают в штатном режиме.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Коммунальщики расчищают центральные улицы города от снега
Областная ГАИ ввела из-за снегопадов план "Погода", сотрудники переведены на усиленный вариант несения службы. Самая напряженная ситуация, по сообщению автоинспекции, в областном центре, Брестском, Каменецком, Пружанском, Малоритском, Кобринском и Жабинковском районах.
"Всплеска количества ДТП нет. Дороги чистятся, водители ездят аккуратно", – констатировала начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Брестчане неактивно обсуждают последствия антициклона в соцсетях и на местных интернет-ресурсах.
"На улице — красотень! Какое-то чувство чистоты всегородской. Даже Машерова в центре — белый (проезжая часть), еще не раскатали. Снег скрипит под ногами… Не припомню, сколько лет не было этого чувства и звука скрипа. Спасибо, Эрика, за хорошую погоду и настроение", – пишет пользователь Алексей в паблик-аккаунте Viber одного из брестских сайтов.
Некоторые комментаторы высказывают недовольство работой коммунальных служб, другие радуются снежной погоде.
"Вышла на улицу – как в детстве. И мороз, и снега по колено", – комментирует брестчанка Галина.
"Такие зимы должны быть регулярными, природа пытается восстановить равновесие", – делится мыслями пользователь городского интернет-портала.
"Стою сегодня на остановке, дворник снег чистит. Почистила один сугроб, потом второй. Пока чистила второй, первый опять такой же намело", – заметил читатель еще одного брестского сайта.
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Обстановка в регионе спокойная, коммунальники расчищают дороги от снега.
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