БРЕСТ, 8 фев – Sputnik, Дмитрий Босак. Около трети декадной нормы осадков выпало в Бресте в ночь на 8 февраля, сообщил "Брестоблгидромет".

К полудню интенсивность снегопада снизилась. На борьбу с последствиями непогоды вышла снегоуборочная техника, однако из-за непрекращающегося снегопада и сильных порывов ветра дороги продолжает заметать.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Уборка снега в Бресте

Погоду в эти дни определяет арктический антициклон Erika. По данным синоптиков на утро среды, скорость ветра достигала 7 м/с, порывов – 15 м/с.

По информации областного управления МЧС, обстановка в регионе сохраняется спокойная. К полудню не зафиксировано серьезных происшествий, связанных со снегопадом, все службы работают в штатном режиме.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Коммунальщики расчищают центральные улицы города от снега

Областная ГАИ ввела из-за снегопадов план "Погода", сотрудники переведены на усиленный вариант несения службы. Самая напряженная ситуация, по сообщению автоинспекции, в областном центре, Брестском, Каменецком, Пружанском, Малоритском, Кобринском и Жабинковском районах.

"Всплеска количества ДТП нет. Дороги чистятся, водители ездят аккуратно", – констатировала начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Брестчане неактивно обсуждают последствия антициклона в соцсетях и на местных интернет-ресурсах.

"На улице — красотень! Какое-то чувство чистоты всегородской. Даже Машерова в центре — белый (проезжая часть), еще не раскатали. Снег скрипит под ногами… Не припомню, сколько лет не было этого чувства и звука скрипа. Спасибо, Эрика, за хорошую погоду и настроение", – пишет пользователь Алексей в паблик-аккаунте Viber одного из брестских сайтов.

Некоторые комментаторы высказывают недовольство работой коммунальных служб, другие радуются снежной погоде.

"Вышла на улицу – как в детстве. И мороз, и снега по колено", – комментирует брестчанка Галина.

"Такие зимы должны быть регулярными, природа пытается восстановить равновесие", – делится мыслями пользователь городского интернет-портала.

"Стою сегодня на остановке, дворник снег чистит. Почистила один сугроб, потом второй. Пока чистила второй, первый опять такой же намело", – заметил читатель еще одного брестского сайта.