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На заводе Samsung по производству аккумуляторов произошел пожар

08.02.2017 14:55 — Разное | Tut.by  
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На заводе компании Samsung в китайском городе Тяньцзинь произошел пожар, сообщает Bloomberg. Именно на нем производились аккумуляторы для «взрывающихся» Galaxy Note 7.


Фото: weibo.com / tech.sina.com.cn

Возгорание произошло в здании завода, входящего в состав подразделения по производству аккумуляторов Samsung SDI. Именно здесь выпускались аккумуляторы для 65% Samsung Galaxy Note 7.

Пожар начался в цехе по производству литиевых аккумуляторов и их комплектующих — причины пока не установлены. Сообщается, что в тушении пожара были задействованы более 110 пожарных и 19 единиц специализированной техники — в результате аварии никто не пострадал.


Фото: weibo.com / tech.sina.com.cn

Фото: weibo.com / tech.sina.com.cn

Напомним, Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство, понеся огромные убытки.

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В тушении пожара были задействованы более 110 пожарных и 19 единиц специализированной техники - в результате аварии никто не пострадал.

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