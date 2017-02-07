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На заводе Samsung по производству аккумуляторов произошел пожар
На заводе компании Samsung в китайском городе Тяньцзинь произошел пожар, сообщает
Возгорание произошло в здании завода, входящего в состав подразделения по производству аккумуляторов Samsung SDI. Именно здесь выпускались аккумуляторы для 65% Samsung Galaxy Note 7.
Пожар начался в цехе по производству литиевых аккумуляторов и их комплектующих — причины пока не установлены. Сообщается, что в тушении пожара были задействованы более 110 пожарных и 19 единиц специализированной техники — в результате аварии никто не пострадал.
Напомним, Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство, понеся огромные убытки.
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В тушении пожара были задействованы более 110 пожарных и 19 единиц специализированной техники - в результате аварии никто не пострадал.
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