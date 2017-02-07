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Открылась Минская международная книжная выставка-ярмарка

08.02.2017 14:56 — Разное | БДГ  
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Мероприятие пройдет уже 24-й раз и будет длиться с 8 по 12 февраля.

В выставке будут участвовать Беларусь, Великобритания, Германия, Китай, Республика Корея, Куба, Россия, США, Сирия, Украина, Эквадор и другие – всего 31 страна.

В первый раз примет участие Греция, а почетным гостем объявлена Великобритания.

Главная тема выставки – 500-летие книгопечатанья в Беларуси. В Минск приехали издатели, авторы и представители вузов, будут проведены встречи, симпозиум литераторов, семинар молодых авторов, в общем списке – 300 мероприятий. 

В 14:30 Союз писателей Беларуси поведет круглый стол, в ходе которого пройдут обсуждения национальной литературы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр информации Лилия Ананич, первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков и заместитель министра информации Александр Карлюкевич.

Фото: sb.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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Мероприятие пройдет уже 24-й раз и будет длиться с 8 по 12 февраля. В выставке будут участвовать Беларусь, Великобритания, Германия, Китай, Республика Корея, Куба,...

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