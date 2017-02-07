Мероприятие пройдет уже 24-й раз и будет длиться с 8 по 12 февраля.

В выставке будут участвовать Беларусь, Великобритания, Германия, Китай, Республика Корея, Куба, Россия, США, Сирия, Украина, Эквадор и другие – всего 31 страна.

В первый раз примет участие Греция, а почетным гостем объявлена Великобритания.

Главная тема выставки – 500-летие книгопечатанья в Беларуси. В Минск приехали издатели, авторы и представители вузов, будут проведены встречи, симпозиум литераторов, семинар молодых авторов, в общем списке – 300 мероприятий.

В 14:30 Союз писателей Беларуси поведет круглый стол, в ходе которого пройдут обсуждения национальной литературы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр информации Лилия Ананич, первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков и заместитель министра информации Александр Карлюкевич.