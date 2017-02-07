МИНСК, 8 фев — Sputnik. Амурские тигры в зоопарке китайского города Харбин этой зимой сильно растолстели, соответствующие снимки заполонили социальные сети на текущей неделе.

Амурские (уссурийские) тигры — редкий вид, занесенный в Красную книгу. В мире их осталось не так много, а в зоопарках содержатся порядка четырех сотен особой. Несколько представлены и в китайском Харбине.

Впрочем, амурские тигры в китайском зоопарке не соответствуют представлениям посетителей. Многие гости парка уже высказывали свое недовольство потолстевшими кошачьими, а внимание к ожирению тигров привлекли и мировые СМИ.

Большинство пользователей социальных сетей умиляются толстым тиграм и смеются над ними, называя то "своим тотемным животным", то "не пришедших в себя после празднования нового года". Некоторые же активисты заявляют: амурские тигры в Харбине серьезно больны, ведь у них настоящее ожирение.

I can't get over these fat tigers. I want one. pic.twitter.com/8yKTdJtHjg — Joseph's Wild Years (@chinese_rock) 7 февраля 2017 г.

​Работники же зоопарка продолжают успокаивать как зоозащитников, так и посетителей: тигры всего лишь "прибавили" к весу на зиму, что, по заверениям администрации парка Харбина, абсолютно нормально.