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Фотофакт: амурские тигры сильно растолстели в Китае

08.02.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Амурские тигры в зоопарке китайского города Харбин этой зимой сильно растолстели, соответствующие снимки заполонили социальные сети на текущей неделе.

Фотофакт: амурские тигры сильно растолстели в Китае
© Pixabay.com
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Амурские (уссурийские) тигры — редкий вид, занесенный в Красную книгу. В мире их осталось не так много, а в зоопарках содержатся порядка четырех сотен особой. Несколько представлены и в китайском Харбине.

Впрочем, амурские тигры в китайском зоопарке не соответствуют представлениям посетителей. Многие гости парка уже высказывали свое недовольство потолстевшими кошачьими, а внимание к ожирению тигров привлекли и мировые СМИ.

Большинство пользователей социальных сетей умиляются толстым тиграм и смеются над ними, называя то "своим тотемным животным", то "не пришедших в себя после празднования нового года". Некоторые же активисты заявляют: амурские тигры в Харбине серьезно больны, ведь у них настоящее ожирение.

​Работники же зоопарка продолжают успокаивать как зоозащитников, так и посетителей: тигры всего лишь "прибавили" к весу на зиму, что, по заверениям администрации парка Харбина, абсолютно нормально.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи соцсетей умиляются и смеются над представителями рода кошачьих, однако некоторые утверждают: тигры в опасности.

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