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В Минске автобус врезался в троллейбус

08.02.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием автобуса и троллейбуса произошла 8 февраля, около 13.20, на столичной улице Кижеватова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.

По предварительной информации, водитель автобуса ехал со стороны улицы Осиповичской в направлении улицы Рижской в первой полосе. Из-за несоблюдения дистанции он совершил столкновение с останавливающимся впереди троллейбусом 43-го маршрута.

В ГАИ отметили, что помощь медиков никому не потребовалась.

 
 
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Авария произошла из-за несоблюдения водителем автобуса безопасной дистанции.

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