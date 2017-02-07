Авария с участием автобуса и троллейбуса произошла 8 февраля, около 13.20, на столичной улице Кижеватова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.

По предварительной информации, водитель автобуса ехал со стороны улицы Осиповичской в направлении улицы Рижской в первой полосе. Из-за несоблюдения дистанции он совершил столкновение с останавливающимся впереди троллейбусом 43-го маршрута.

В ГАИ отметили, что помощь медиков никому не потребовалась.