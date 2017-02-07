В прошлом году зарегистрировано 988 фактов фальшивомонетничества. Как сообщает МВД, порядка 95% от их количества приходится именно на иностранную валюту, но в период параллельного обращения банкнот образца 2000 и 2009 года правоохранители стали изымать из оборота больше поддельных белорусских рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первая фальшивая банкнота нового образца была обнаружена 14 июля прошлого года в одном из магазинов города Глубокое. Подделку номиналом 20 рублей принес туда 48-летний местный житель. Мужчина купил продукты и сразу ушел, а продавец, разглядев купюру внимательнее, забила тревогу.

Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты номиналом 100 долларов, 5 тысяч российских рублей, 50 евро, но были также факты изъятия поддельных монет номиналом 2 евро и банкнот номиналом 500 евро.

Что касается поддельных белорусских рублей, то зафиксировано 43 факта их сбыта. Чаще других попадалась купюра 10 рублей образца 2009 года. Кроме того, из оборота изымались поддельные юани, гривны, фунты и злотые.

Согласно информации МВД, качество сбываемых поддельных белорусских банкнот очень низкое. Специалисты называют такие купюры «фантиками». Как правило, печатаются они на обычной писчей бумаге с использованием копировально-множительной техники, не имеют имитации водяного знака и защитной нити, а изображение на них размывается под воздействием воды. Кроме того, в ультрафиолетовых лучах бумага фальшивок ярко светится.

Правоохранители отмечают, что практически все факты сбыта поддельных денежных знаков в Беларуси были раскрыты. В 2016 году за фальшивомонетничество к различным срокам лишения свободы были приговорены восемь человек. Так, в ноябре суд в Витебске вынес суровый приговор 30-летнему мужчине, который получил 10 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества за сбыт поддельных банкнот номиналом 50 долларов США. Еще одного молодого человека осудили в Орше: за сбыт поддельной купюры номиналом 50 белорусских рублей образца 2009 года 26-летний фальшивомонетчик приговорен к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок наказания он будет отбывать в колонии усиленного режима.