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Создатель самого дешевого автомобиля в мире разработал спорткар
Индийская компания Tata, разработчик самого дешевого автомобиля в мире, опубликовала первый тизер среднемоторного спорткара, который будет выпускаться под маркой Tamo. Изображение (не исключено, что на нем изображена часть светотехники) автомобиля размещено на официальной странице бренда в
Новинка будет называться Tamo Futuro. Первым дебютирует концепт-кар, который покажут на мартовском мотор-шоу в Женеве, а серийный вариант, как ожидается, дебютирует в середине 2018-го.
Производитель отмечал, что первой моделью новой марки станет машина, «не требующая больших инвестиций и выпускаемая небольшими объемами». Всего планируется собирать по 250 экземпляров таких спорткаров в год.
По предварительной информации, в конструкции Futuro не планируется использовать дорогих материалов — только пластик и алюминий. Автомобиль будет весить 800 килограммов и оснащаться 180-сильным турбированным двигателем объемом 1,2 литра.
Стоить новинка будет около 2,5 миллиона рупий.
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Стоить новинка будет около 2,5 миллиона рупий (37 000 долларов).
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