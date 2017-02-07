﻿ Создатель самого дешевого автомобиля в мире разработал спорткар. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Создатель самого дешевого автомобиля в мире разработал спорткар

08.02.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Индийская компания Tata, разработчик самого дешевого автомобиля в мире, опубликовала первый тизер среднемоторного спорткара, который будет выпускаться под маркой Tamo. Изображение (не исключено, что на нем изображена часть светотехники) автомобиля размещено на официальной странице бренда в Facebook.


Новинка будет называться Tamo Futuro. Первым дебютирует концепт-кар, который покажут на мартовском мотор-шоу в Женеве, а серийный вариант, как ожидается, дебютирует в середине 2018-го.

Производитель отмечал, что первой моделью новой марки станет машина, «не требующая больших инвестиций и выпускаемая небольшими объемами». Всего планируется собирать по 250 экземпляров таких спорткаров в год.

По предварительной информации, в конструкции Futuro не планируется использовать дорогих материалов — только пластик и алюминий. Автомобиль будет весить 800 килограммов и оснащаться 180-сильным турбированным двигателем объемом 1,2 литра.

Стоить новинка будет около 2,5 миллиона рупий.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоить новинка будет около 2,5 миллиона рупий (37 000 долларов).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске автобус врезался в троллейбус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика