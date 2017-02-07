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Сотрудник посольства РФ в Беларуси: подробности визита жены Лапшина
08.02.2017 15:24 — Разное | Sputnik Беларусь
О визите в российское посольство супруги экстрадированного в Азербайджан блогера Александра Лапшина на радио Sputnik Беларусь рассказал первый секретарь Посольства Российской Федерации в Беларуси Михаил Святухин.
"Она обеспокоена тем, что произошло вчера вечером. Никто не ожидал, что он так быстро будет экстрадирован. Соответственно, она спрашивала, в основном, знаем ли что-то мы, МИД России, что предпринимается, и какие могут быть наши дальнейшие действия", — уточнил Святухин.
© Sputnik Murad Orujov
В настоящее время посольство России в Беларуси находится в тесном контакте с российской дипмиссией в Азербайджане.
"На сегодняшний день, как нам сообщили, наши коллеги подали ходатайство о посещении Александра Лапшина. Данное ходатайство рассматривается в течение трех дней. Поэтому в течение вот этих трех дней мы будем ждать. И насколько нам известно от наших коллег в Азербайджане, дипмиссия Израиля также запросилась на встречу с Александром", — рассказал Святухин.
Всю эту информацию сотрудники российского посольства в среду донесли до супруги Лапшина Екатерины. При этом первый секретарь посольства РФ уточнил, что дипмиссия на данный момент не получала каких-либо особых указаний о дальнейших действиях.
"Мы действуем в рамках того, что это наш гражданин, и мы за него боремся. Как мы боролись здесь, сейчас подключаются наши коллеги в Азербайджане", — отметил Святухин.
Первый секретарь Посольства РФ отметил, что при выдаче блогера азербайджанской стороне Беларусь действовала в рамках своего законодательства.
"Поскольку
Как ранее сообщал Sputnik, 7 февраля Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение генеральной прокуратуры Беларуси выдать Лапшина по запросу Баку.
Блогер Лапшин в минувший вторник был доставлен спецрейсом из Минска в Баку в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана. На данный момент Лапшин находится в следственном изоляторе службы государственной безопасности Азербайджана.
В Азербайджане российско-израильскому блогеру грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Комментарий первого секретаря Посольства Российской Федерации в Беларуси Михаила Святухина о визите в дипмиссию жены экстрадированного в Азербайджан блогера Александра Лапшина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Жена экстрадированного в Азербайджан блогера Александра Лапшина Екатерина посетила посольство России в Беларуси с вопросом о возможных дальнейших действиях.
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