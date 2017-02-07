О визите в российское посольство супруги экстрадированного в Азербайджан блогера Александра Лапшина на радио Sputnik Беларусь рассказал первый секретарь Посольства Российской Федерации в Беларуси Михаил Святухин.

"Она обеспокоена тем, что произошло вчера вечером. Никто не ожидал, что он так быстро будет экстрадирован. Соответственно, она спрашивала, в основном, знаем ли что-то мы, МИД России, что предпринимается, и какие могут быть наши дальнейшие действия", — уточнил Святухин.



© Sputnik Murad Orujov После прилета в Баку блогер Лапшин помещен в следственный изолятор

В настоящее время посольство России в Беларуси находится в тесном контакте с российской дипмиссией в Азербайджане.

"На сегодняшний день, как нам сообщили, наши коллеги подали ходатайство о посещении Александра Лапшина. Данное ходатайство рассматривается в течение трех дней. Поэтому в течение вот этих трех дней мы будем ждать. И насколько нам известно от наших коллег в Азербайджане, дипмиссия Израиля также запросилась на встречу с Александром", — рассказал Святухин.

Всю эту информацию сотрудники российского посольства в среду донесли до супруги Лапшина Екатерины. При этом первый секретарь посольства РФ уточнил, что дипмиссия на данный момент не получала каких-либо особых указаний о дальнейших действиях.

"Мы действуем в рамках того, что это наш гражданин, и мы за него боремся. Как мы боролись здесь, сейчас подключаются наши коллеги в Азербайджане", — отметил Святухин.

Первый секретарь Посольства РФ отметил, что при выдаче блогера азербайджанской стороне Беларусь действовала в рамках своего законодательства.

"Поскольку Верховный суд оставил в силе постановление Мингорсуда , данное постановление обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента его оглашения. Азербайджанская республика запросила выдачу. В Беларуси посчитали, что это не противоречит ни одной букве закона и, соответственно, поступили так", — смазал представитель посольства.

Как ранее сообщал Sputnik, 7 февраля Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение генеральной прокуратуры Беларуси выдать Лапшина по запросу Баку.

Блогер Лапшин в минувший вторник был доставлен спецрейсом из Минска в Баку в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана. На данный момент Лапшин находится в следственном изоляторе службы государственной безопасности Азербайджана.

В Азербайджане российско-израильскому блогеру грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Комментарий первого секретаря Посольства Российской Федерации в Беларуси Михаила Святухина о визите в дипмиссию жены экстрадированного в Азербайджан блогера Александра Лапшина слушайте на радио Sputnik Беларусь.