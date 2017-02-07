Немецкие исследователи открыли на Мадагаскаре необычный вид гекконов, полностью покрытых огромными чешуйками. Научная работа об этом опубликована в журнале PeerJ , кратко о находке сообщает The New York Times .



Пока геккон чувствует себя в безопасности, он покрыт чешуей. Фото: Frank Glaw / nytimes.com

Новый вид — Geckolepis megalepis — обнаружила на севере Мадагаскара группа ученых из Университета Людвига-Максимилиана. Животное относится к роду Geckolepis, для которого характерны крупные чешуйки, похожие на рыбьи. Размер каждой из чешуек составляет 8% длины тела животного без учета хвоста.

Свое покрытие геккон использует для защиты. «Чешуйки застревают в челюстях или когтях хищника и позволяют геккону сбежать голым и живым», — рассказал автор работы Марк Шерц.

Сбрасывать чешуйки гекконам необычайно легко — к коже они крепятся лишь с помощью маленькой перемычки и отходят от нее даже при легком прикосновении. Этот механизм отличается от линьки, присущей другим ящерицам. Geckolepis megalepis сбрасывает ороговевший эпидермис, а при экстренном сбросе чешуй — все слои кожи. Таким образом, он «раздевается» до подкожной соединительной ткани.



Так выглядит «голый» геккон. Фото: Frank Glaw / nytimes.com

Спустя несколько недель геккон снова обрастает чешуей и на нем даже не остается рубцов. Если ученым удастся понять, каким образом происходит регенерация, то полученные сведения они надеются применить для лечения сильных ожогов и других кожных заболеваний.