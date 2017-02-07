Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщает журналист ZDF Нильс Кабен на своей странице в Twitter .

Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где в четверг стартует чемпионат мира.

Решение о переносе чемпионата мира из Тюмени было принято по следам антидопингового доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, где сообщалось о государственной допинговой системе в России.

Ранее Россия была лишена этапа Кубка мира - 2016/17 в Тюмени, который передан финскому Контиолахти.