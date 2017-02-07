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Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщает журналист ZDF Нильс Кабен на своей странице в
Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где в четверг стартует чемпионат мира.
Решение о переносе чемпионата мира из Тюмени было принято по следам антидопингового доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, где сообщалось о
Ранее Россия была лишена этапа Кубка мира - 2016/17 в Тюмени, который передан финскому Контиолахти.
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Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщает журналист ZDF Нильс Кабен на своей странице в Twitter.
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