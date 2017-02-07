МИНСК, 8 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности снова объявлен в Беларуси – на ночь 9 февраля в связи с сильными морозами, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Антициклон Erika засыпал Брестскую область снегом

По информации синоптиков, в минувшие сутки среднесуточная температура воздуха была на 4–10°С ниже климатической нормы. Холоднее всего было в Езерище (Витебская область) – там была зафиксирована температура –25,2°С.

"В ночь на 9 февраля в северо-восточных районах республики температура воздуха понизится до –25..–27°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями снова объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее синоптики проинформировали, что морозы принес в Беларусь циклон Erika, по информации Гидромета, потеплеет в республике к выходным.