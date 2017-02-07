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Синоптики предупредили об опасных морозах ночью 9 февраля

08.02.2017 16:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности снова объявлен в Беларуси – на ночь 9 февраля в связи с сильными морозами, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики предупредили об опасных морозах ночью 9 февраля
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Антициклон Erika засыпал Брестскую область снегом

По информации синоптиков, в минувшие сутки среднесуточная температура воздуха была на 4–10°С ниже климатической нормы. Холоднее всего было в Езерище (Витебская область) – там была зафиксирована температура –25,2°С.

"В ночь на 9 февраля в северо-восточных районах республики температура воздуха понизится до –25..–27°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями снова объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее синоптики проинформировали, что морозы принес в Беларусь циклон Erika, по информации Гидромета, потеплеет в республике к выходным. 

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Гидромета, ночью 9 февраля в северо-восточных районах республики температура воздуха понизится до –27°С.

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