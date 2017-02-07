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Раскрыт дизайн седана и внедорожника для политической элиты России

08.02.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
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Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) запатентовал дизайн седана и внедорожника, которые в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются для политической элиты страны. Изображения новинок попали в базу «Роспатента», пишет motor.ru.


Никаких дополнительных данных о новинках «Кортежа» пока нет. В авторах внедорожника значатся Геннадий Тишкин, Юрий Черненко, Алексей Чвокин и Иван Борисов, седана — они же, а также Равиль Ялаков.


В документах также отмечено, что заявки на патент были отправлены НАМИ в конце мая 2016 года.

В сентябре 2016 года в базе «Роспатента» появились изображения, на которых показан внешний вид минивэна из проекта «Кортеж». Тогда же отмечалось, что на иллюстрациях показан не окончательный дизайн модели — готовый к производству вариант сохранит лишь пропорции.


Ожидается, что автомобили проекта «Кортеж» будут выпускать под маркой Aurus. Название представляет собой аббревиатуру от слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). В НАМИ также разработали несколько вариантов логотипов бренда.


Ожидается, что автомобили для политической элиты России поступят в гараж особого назначения (ГОН) в 2017 году. При этом первый публичный показ машин состоится в мае 2018 года на инаугурации нового президента РФ.

 
 
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Изображения новинок попали в базу "Роспатента".

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