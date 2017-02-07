УКС «Восток» начал строительство нового дома № 2 по генплану для нуждающихся и многодетных на улице Дражня. Сдать 10-этажку планируют в июле этого года. Квадратный метр — один и самых дешевых в столице — 1144 рубля для нормируемой площади и 1489 рублей — для площади, превышающей нормируемую.

— Нормируемая площадь для нуждающихся — 15 метров на человека, для многодетных — 20 метров. То есть, если многодетная семья строит две квартиры общей площадью 105 квдаратных метров, то 100 метров будут считать по 1144 рубля за метр, остальные пять — по 1489 рублей, — объяснили в УКСе.

В доме будет пять подъездов, 210 квартир, из них 94 однокомнатных, 97 двухкомнатных, и только 19 трехкомнатных. В каждой квартире предусмотрены кухня, санузел, ванная, жилые помещения, прихожая, встроенные шкафы, летние помещения, погреба для квартир 1-го этажа под лоджиями с устройством люка в полу лоджий и металлической лестницы-стремянки для спуска в погреб.

Во внутреннюю отделку квартир будет включена оклейка обоями, акриловая окраска — в ванных и санузлах, плитка, в кухне — оклейка влагостойкими обоями по предварительно подготовленной поверхности, на полах будет линолеум.

Сейчас для заключения договоров строительства предлагается 196 квартир: 15 «трешек», 92 «двушки» и 89 однокомнатных квартир.

Площадь трехкомнатных квартир в доме 80−81 квадратный метр, двухкомнтаных — 55,9−61 метр, «однушек» — 38−43 метра.

Построить квартиры в Дражне нуждающиеся смогут только если их направит на строительство районная администрация.