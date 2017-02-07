



Минэкономики намерено продвигать законодательные поправки, которые защитят права субъектов приватизации, а также существенно изменят закон о хозяйственных обществах.

Министр экономики Владимир Зиновский назвал вопрос закрепления необратимости приватизации государственного имущества и соответствующего сокращения срока исковой давности «давно назревшей необходимостью», передает БЕЛТА .

"Этот важный шаг станет положительным сигналом для инвесторов и позволит нам, наконец, приблизиться к общепринятым стандартам защиты прав субъектов приватизации", - сказал Владимир Зиновский.

Проблема прав участников приватизации обсуждалась в рамках вопросов реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

В рамках программы, по словам министра, предстоит значительная работа по корректировке корпоративного законодательства. Закон "О хозяйственных обществах" ждут концептуальные изменения. В их числе - переход на публичные и непубличные общества, отказ от обществ с дополнительной ответственностью, упрощение подходов к реорганизации. Кроме того, планируется закрепить требование о ежегодном раскрытии стратегий развития обществ.

Также предстоит оптимизировать законодательство по вопросам функционирования организаций госсектора. В Программе социально-экономического развития на 2016-2020 годы поставлена задача уже в 2017 году разработать соответствующий проект закона. По мнению Минэкономики, в нем должны быть отражены все аспекты деятельности государственных организаций: порядок создания, реорганизации, ликвидации; владельческий надзор; корпоративное управление; управление имуществом и приватизация; мониторинг эффективности деятельности и порядок раскрытия информации.