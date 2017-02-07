﻿ «Позорный шаг» и «грязная сделка» – Армения негодует из-за выдачи Лапшина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Позорный шаг» и «грязная сделка» – Армения негодует из-за выдачи Лапшина

08.02.2017 16:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Позорный шаг» и «грязная сделка» – Армения негодует из-за выдачи Лапшина

Протестующие у посольства Беларуси в Ереване

Армянские депутаты обвинили Беларусь в нарушении резолюции ПАСЕ и предложили отозвать белорусского посла.

Заседание армянского парламента началось в среду с ряда громких заявлений и требований в адрес Беларуси в связи с экстрадицией блогера Александра Лапшина в Азербайджан, передает агентство "Новости-Армения".

Оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал коллег принять участие в акции протеста, которая пройдет в среду перед зданием посольства Беларуси для выражения жесткой позиции по данному вопросу.

"Думаю, что МИД Армении со своей стороны должен отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры", - сказал Пашинян. 

Бывший глава правительства Армении, депутат от оппозиции Грант Багратян указал на наличие различных механизмов давления на Минск, в частности, предложил обратиться для исключения Беларуси из ОДКБ, отозвать послов и своих представителей в ЕАЭС. 

Депутат от фракции Республиканской партии Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян отметил, что Беларусь начинает девальвироваться как партнер по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Он подчеркнул, что Россия должна предпринять соответствующие меры. 

Депутат от правящей партии Арташес Гегамян предложил коллегам использовать международные нормы против Беларуси, в частности, напомнил, что ПАСЕ принимала решение, согласно которым зоны противостояния можно посещать представителям ОБСЕ и журналистам.

"Беларусь фактически нарушила резолюцию ПАСЕ, и необходимо призвать международные структуры, чтобы они последовательно следили за реализацией своих резолюций", - сказал Гегамян. 

Глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер армянского парламента Эрмине Нагдалян напомнила, что в ходе последнего, январского, заседания ПАСЕ армянская делегация озвучивала проблему.

"Думаю, что МИД и парламентская дипломатия должны объединить усилия и последовательно на всех площадках представить вопрос для получения политической оценки сложившейся ситуации", - сказала Нагдалян. 

В свою очередь член армянской делегации в ПАСЕ, глава фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян предложила заморозить свои действия в рамках ПАСЕ и отозвать посла до правового решения данного вопроса.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армянские депутаты обвинили Беларусь в нарушении резолюции ПАСЕ и предложили отозвать белорусского посла.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики предупредили об опасных морозах ночью 9 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика