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«Позорный шаг» и «грязная сделка» – Армения негодует из-за выдачи Лапшина
08.02.2017 16:23 — Разное | Ежедневник
Протестующие у посольства Беларуси в Ереване
Армянские депутаты обвинили Беларусь в нарушении резолюции ПАСЕ и предложили отозвать белорусского посла.
Заседание армянского парламента началось в среду с ряда громких заявлений и требований в адрес Беларуси в связи с экстрадицией блогера Александра Лапшина в Азербайджан, передает агентство "
Оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал коллег принять участие в акции протеста, которая пройдет в среду перед зданием посольства Беларуси для выражения жесткой позиции по данному вопросу.
"Думаю, что МИД Армении со своей стороны должен отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры", - сказал Пашинян.
Бывший глава правительства Армении, депутат от оппозиции Грант Багратян указал на наличие различных механизмов давления на Минск, в частности, предложил обратиться для исключения Беларуси из ОДКБ, отозвать послов и своих представителей в ЕАЭС.
Депутат от правящей партии Арташес Гегамян предложил коллегам использовать международные нормы против Беларуси, в частности, напомнил, что ПАСЕ принимала решение, согласно которым зоны противостояния можно посещать представителям ОБСЕ и журналистам.
Глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер армянского парламента Эрмине Нагдалян напомнила, что в ходе последнего, январского, заседания ПАСЕ армянская делегация озвучивала проблему.
"Думаю, что МИД и парламентская дипломатия должны объединить усилия и последовательно на всех площадках представить вопрос для получения политической оценки сложившейся ситуации", - сказала Нагдалян.
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Армянские депутаты обвинили Беларусь в нарушении резолюции ПАСЕ и предложили отозвать белорусского посла.
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