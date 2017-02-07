Минчанину за то, что дрифтовал у монумента Победы, дали три года колонии общего режима. Люди в комментариях разошлись во мнениях относительно справедливости наказания: одни считают приговор заслуженным, другие уверены, что три года колонии за совершенное деяние слишком суровый приговор — общественных работ и большого штрафа было бы достаточно. Специально для AUTO.TUT.BY правозащитник и юристы прокомментировали громкие судебные дела по резонансным случаям.

«Нельзя, чтобы приговоры суда по громким делам были похожи на публичную казнь»

— Есть у нас ситуации, когда закон перестает выполнять присущую ему функцию и становится просто дубиной, которой размахивают на потеху толпе, а вынесение приговора по резонансным случаям превращается в публичную казнь, — отметил в беседе с AUTO.TUT.BY правозащитник Павел Сапелко. — Неправильно, когда приговоры выносятся, повторюсь, либо на потеху толпе, либо из каких-то высших соображений.

— Я бы это (дрифт перед монументом Победы. — Прим. AUTO.TUT.BY) как угодно назвал — глупость совершил, правила дорожного движения нарушил, и то и другое вместе. Но какова общественная опасность его деяния, самого человека, которая позволяет избрать из целого ряда возможных наказаний только лишение свободы? Это за гранью моего понимания. И это не потому, что я плохой гражданин. В юридическом представлении действия дрифтера не должны квалифицироваться с позиции уголовного законодательства. В его действиях не содержится состава преступления. О цинизме тоже сложно говорить: для кого-то действия будут нормой, для кого-то уже цинизмом. Но есть нормы, понятные всем: избить бабушку, взять младенца за ножку и стукнуть обо что-нибудь, что-то совсем плохое сделать в Хатыни — вот это цинизм.

Правозащитник не прошел мимо еще одного громкого дела: осужденного на 5 лет колонии усиленного режима велосипедиста с битой .

— Велосипедист с битой — это уже почти устойчивое выражение! Был там состав преступления, не было… Но совершенно было понятно, что это не стоило тех пяти лет колонии, на которые его осудили.

Вспомним еще несколько уголовных дел, по которым сроки вызывают вопросы. Например, водитель Mazda, сбивший насмерть ребенка в Новополоцке , получил 2,5 года колонии-поселения или байкер, сбивший на обочине девочку, тоже получил 3 года и шесть месяцев колонии. По мнению правозащитника, сравнивать эти случаи некорректно — они относятся к разным категориям. Когда водитель сбивает ребенка и совершает это по неосторожности, наказание не может быть равным наказанию за умышленное преступление с теми же самыми последствиями.

Шквал обсуждений в интернете вызвала скандальная фотоссесия на площади Победы.

— Когда до этого случая обсуждали попу в кружевных трусах на фоне монумента, я посмеялся и подумал: слава богу, у правоохранителей хватило ума не искать этих хулиганов и циников и всех остальных, но сейчас я уже всерьез задумался…





Какие последствия будут в случае с приговором минскому дрифтеру?

— Как-то я защищал человека, который облил краской бюст Ленина в Новогрудке накануне какого-то сакрального праздника для коммунистов. Он был приговорен к штрафу. Но этим решением хотя бы не сломали судьбу человеку. В случае с дрифтером — у человека нет судимостей, мало-мальски серьезных проступков или даже штрафов. И что мы получим на выходе его из колонии? Еще одну искалеченную судьбу. Хорошо, если он выйдет не озлобленным, не сломленным, но ведь судьбу все равно поломают.

Павел уверен, что на правосудие не могут влиять какие-то сторонние факторы.

— Мне больно, когда приговоры судов выносятся из каких-то других соображений, кроме как соображений правосудия. Впечатление создается, что кого-то отдают, чтобы потешить общественное мнение, либо это общественное мнение как-то прибить, людей запугать.

«Спросите мнение ветерана по этому поступку — так он еще и наган попросит»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

AUTO.TUT.BY поинтересовался мнением юристов по поводу наказания дрифтеру. Однако из этических соображений большинство адвокатов не комментировали решение судьи, ссылаясь на то, что не знакомы с нюансами дела, а приговор не вступил в законную силу.

— Как юрист скажу: правосудие не может находится под давлением, воздействием общественного мнения. Судья принимает решение, основываясь не только на представленных доказательствах и фактах, но и следуя своему внутреннему убеждению. Приходит домой, а там новости — минчанин дрифтовал на площади Победы. И судья думает: «Попадись он мне только!». Для меня памятник Победы — это святыня, и я очень трепетно к этому отношусь, особенно не терплю хамства и когда что-то делается с циничным вызовом. Думаю, если спросить у ветерана его мнение, то тот еще и наган попросит. Действия были вызывающими. Дрифтеру нужно было признавать вину, падать в ноги и говорить о том, что бес попутал и плохое воспитание! И что на свободе он исправится. Он взрослый человек, должен был свои действия понимать. Крутиться на кладбище на машине — это как-то дико. Если оценивать проступок минчанина с человеческой точки зрения, то приговор суров, — поделился мнением один из адвокатов.