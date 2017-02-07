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Посол Великобритании станцевала под волынку на книжной выставке

08.02.2017 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Посол Великобритании Фионна Гибб станцевала в сопровождении волынщиков 2-го Королевского Полка Ирландии, приехавших в Минск для участия в XXIV Минской международной книжной ярмарке.

Посол Великобритании станцевала под волынку на книжной выставке
© Фото: предоставлено посольством Великобритании
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Чуть только в стенах выставочного центра "Белэкспо", где проходит книжная ярмарка, звучала волынка, как посетители выставки бросались к стенду Соединенного королевства. Если вначале госпожа Гибб танцевала одна, то уже через полчаса традиционному ирландскому танцу обучили и некоторых дипломатов, и белорусок — уже к обеду в пляс бросались девушки в белорусских костюмах.

Как весело провели время посетители книжной выставки у стенда Соединенного королевства, смотрите на видео Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Фионна Гибб не только продемонстрировала мастерство владения традиционным танцем, но и обучила ему белорусов. Смотрите на видео, как танцевала британский...

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