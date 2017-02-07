Посол Великобритании Фионна Гибб станцевала в сопровождении волынщиков 2-го Королевского Полка Ирландии, приехавших в Минск для участия в XXIV Минской международной книжной ярмарке.



© Фото: предоставлено посольством Великобритании Великобритания хочет развить сотрудничество с издательствами Беларуси

Чуть только в стенах выставочного центра "Белэкспо", где проходит книжная ярмарка, звучала волынка, как посетители выставки бросались к стенду Соединенного королевства. Если вначале госпожа Гибб танцевала одна, то уже через полчаса традиционному ирландскому танцу обучили и некоторых дипломатов, и белорусок — уже к обеду в пляс бросались девушки в белорусских костюмах.

Как весело провели время посетители книжной выставки у стенда Соединенного королевства, смотрите на видео Sputnik.