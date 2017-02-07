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Посол Великобритании станцевала под волынку на книжной выставке
08.02.2017 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Посол Великобритании Фионна Гибб станцевала в сопровождении волынщиков 2-го Королевского Полка Ирландии, приехавших в Минск для участия в XXIV Минской международной книжной ярмарке.
© Фото: предоставлено посольством Великобритании
Чуть только в стенах выставочного центра "Белэкспо", где проходит книжная ярмарка, звучала волынка, как посетители выставки бросались к стенду Соединенного королевства. Если вначале госпожа Гибб танцевала одна, то уже через полчаса традиционному ирландскому танцу обучили и некоторых дипломатов, и белорусок — уже к обеду в пляс бросались девушки в белорусских костюмах.
Как весело провели время посетители книжной выставки у стенда Соединенного королевства, смотрите на видео Sputnik.
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Фионна Гибб не только продемонстрировала мастерство владения традиционным танцем, но и обучила ему белорусов. Смотрите на видео, как танцевала британский...
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