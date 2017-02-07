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На поиск работы у белорусов в прошлом году уходило в среднем 2,3 месяца
За прошлый год в Беларуси выросла и средняя продолжительность безработицы, и средний период трудоустройства. Об этом
Как известно, новый год в статусе официального безработного встретили 35,3 тысячи человек (или 0,8% к численности экономически активного населения). Наибольшее количество новичков на бирже в прошлом году пришлось на февраль: тогда статус нетрудоустроенного получили 16,7 тысячи человек. После этого желающих стать на учет становилось меньше — например, в июле «новичков» было уже 11,6 тысячи (минимальное количество за год).
Средняя продолжительность безработицы в прошлом году составила 4,2 месяца (для сравнения в 2015 году — 4,1 месяца). Уточним, что речь идет только об официальной нетрудоустроенности. При этом, женщины и молодежь стали быстрее покидать биржу труда (4 и 3 месяца соответственно), мужчины, наоборот, проводят там больше времени — 4,1 месяца.
Кроме того, у всех категорий вырос и средний период трудоустройства: в 2016 году он составил в целом по республике 2,3 месяца (в 2015 году — 1,9 месяца). Так, у мужчин средний период трудоустройства возрос с 1,8 до 2,3 месяца, у женщин — с 2,1 до 2,4 месяца, у молодежи — с 1,6 до 1,8 месяца.
При этом, по данным опроса работников, порядка 30% —
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За прошлый год средний период трудоустройства у мужчин возрос с 1,8 до 2,3 месяца, у женщин - с 2,1 до 2,4 месяца.
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