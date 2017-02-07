В четверг в австрийском Хохфильцине стартует чемпионат мира по биатлону. Накануне первой гонки SPORT.TUT.BY собрал статистику белорусской сборной за последние сезоны, чтобы понять, в какой форме команда находится в этом году.

В инфографике собраны данные по трем параметрам: место в общем зачете Кубка мира, точность стрельбы и среднее отставание от лидеров на километр.

Напомним, что нашу сборную в Хохфильцине представят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Юркевич, Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Максим Воробей, Сергей Бочарников и Роман Елетнов.





Титульное фото: Денис Костюченко.