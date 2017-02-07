﻿ Инфографика: в какой форме находятся белорусские биатлонисты в этом сезоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Инфографика: в какой форме находятся белорусские биатлонисты в этом сезоне

08.02.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В четверг в австрийском Хохфильцине стартует чемпионат мира по биатлону. Накануне первой гонки SPORT.TUT.BY собрал статистику белорусской сборной за последние сезоны, чтобы понять, в какой форме команда находится в этом году.

В инфографике собраны данные по трем параметрам: место в общем зачете Кубка мира, точность стрельбы и среднее отставание от лидеров на километр.

Напомним, что нашу сборную в Хохфильцине представят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Юркевич, Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Максим Воробей, Сергей Бочарников и Роман Елетнов.


Титульное фото: Денис Костюченко.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг в австрийском Хохфильцине стартует чемпионат мира по биатлону. Накануне первой гонки SPORT.TUT.BY собрал статистику белорусской сборной за последние сезоны,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор приедет в Беларусь проверять склады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика