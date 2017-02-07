Резиденция Фрунзе в районе площади Победы строилась в 50-е годы по заказу Хрущева и долгое время была закрытым объектом. Именно здесь, в гостевом коттедже № 13, жил Александр Лукашенко сразу после избрания президентом. В 2014 году комплекс утратил статус резиденции, был передан в управление Дипсервиса, переименовался в «Дипсервис Холл» и по сути стал объектом для зарабатывания денег. Здесь все так же идут приемы на высоком уровне, но с той лишь разницей, что теперь «резиденцию» может арендовать любой желающий. Так, в четверг в Голубом зале Михаил Мясникович проводил официальный обед от имени Совета Республики, а в пятницу тут плясала свадьба.

Как из резиденции Фрунзе вместо музея сделали успешный бизнес-проект, чистая прибыль которого удваивается ежегодно, REALTY.TUT.BY рассказал директор «Дипсервис Холла» Максим Юдин.

«Знаменитую яичницу, о которой говорил президент, готовили и здесь»



Резиденция Фрунзе (в границах пер. Войсковой — ул. Фрунзе — пер. Броневой) строилась в 50-е годы по заказу Хрущева.

Максим Борисович встречает нас на крыльце парадного входа. Он тщательно сбивает снег с туфель — собирается показать изнутри легендарную резиденцию. Правда, с одним условием: успеть до обеда. Во второй половине дня тут «сменят декорации»: от крыльца до проезда расстелят ковровую дорожку, будут хлопать дверцы автомобилей — в пять часов в Голубом зале Михаил Мясникович начнет официальный обед Совета Республики с делегацией из Пакистана.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас в особняке с колоннами настолько тихо и пусто, что все сказанное оседает эхом где-то в куполе под потолком. Купол этот — удачный новодел, не тот, что был тут до реконструкции, которую провели в 1986 году.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Само здание строили еще при Хрущеве как гостиницу Совмина БССР. После реконструкции особняк с колоннами использовали только для приемов. Делегации селили в гостевые коттеджи по улице Фрунзе 11, 13, 15. О них расскажем чуть позже.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В длинном холле бывшей некогда резиденции имени Фрунзе сверкают хрусталем люстры, стоят журнальные столы и мягкие диваны. Шагов совсем не слышно: их приглушает американское напольное покрытие из незаметных квадратных плиток (благодаря этому ноу-хау здесь идеальная чистота: достают плитку, чистят и ставят на место. — Прим. TUT.BY).

На стене — огромный гобелен, который, если бы мог говорить, поведал бы много интересного. Например, как вдоль шедевра белорусских мастеров выстраивались военные и получали из рук президента генеральские погоны, а потом шли в Голубой зал «сделать по бокалу шампанского». Или как во время заседания Минске завершились переговоры контактной группы по Украине">контактной группы по Украине и «нормандской четверки» в феврале 2015 года тут, как и во Дворце Независимости, всю ночь кипела работа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Разве что прессы тут не было, — вспоминает Максим Борисович. — Документы (проект соглашения по урегурированию в Украине, предложенный «нормандской четверкой» . — TUT.BY) готовились во Дворце Независимости, затем их отвозили сюда, на Фрунзе, согласовывали и доставляли обратно. Работа сначала шла в Голубом зале, а потом по просьбе представителя ОБСЕ Хайди Тальявини все перешли в Деревянный зал — там было уютнее. За это время уже все сдружились, работали тесно. Мы со своей стороны делали все возможное.

Все возможное — это не только организация рабочего процесса. Членов контактной группы нужно было накормить, предоставить возможность отдохнуть. «Чай-кофе, перекус были постоянно, — говорит Максим Борисович. — Никто не предполагал, что все затянется до утра. Остались на рабочих местах и повара. А под утро с подачи экс-президента Украины Леонида Кучмы была приготовлена та самая яичница со шкварками, о которой говорил президент. Из Дипсервиса отправили машину, привезли четыре лотка яиц — и на кухне снова кипела работа: резали колбасу, сало, готовили яичницу»…

Из-за свадьбы Ольги Барабанщиковой итальянцы перенесли празднование Дня независимости

После того как резиденция перешла на баланс Дипсервиса, она стала доступной всем. В Голубом зале, где по-прежнему устраивают приемы на высоком уровне, по выходным кружат по паркету свадьбы, банкеты и корпоративы. Под легендарным барельефом в сусальной позолоте, где Билл Клинтон подписывал документы, в день свадьбы «заседают» молодожены.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Столы в Голубом зале расставляют в зависимости от мероприятия. Когда сегодня ждали официальных лиц — длинный стол был исключительно протокольного вида. Во время свадеб и фуршетов нет ни рамок, ни условностей. Только ограничение по количеству человек: банкет — не более 150, фуршет — до 600 персон. Свадьба — от 50 до 100 человек.

— За два года на этом паркете, считайте, двадцать тысяч человек отплясало! — эхом летят в Голубом зале слова Максима Борисовича. А потом директор «Дипсервис Холла» вспоминает, как российские киношники снимали тут сюжет про Версаль и допустили киноляп — в кадр попал герб, который венчает барельеф.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кроме торжественного Голубого зала в особняке с колоннами есть еще Каминный зал и Деревянный. Последний, который так понравился Хайди Тальявини, был выполнен исключительно из дерева и оборудован специально под первые заседания СНГ.



На время свадеб в Деревянном зале гости играют в знатоков, а зрители наблюдают за ними, стоя на «подиуме» за перилами (на снимке слева).

— На время свадеб этот зал становится «зоной активации», — приглашает в Деревянный зал Максим Борисович и рассказывает, что до реконструкции тут была бильярдная комната. — В центре стола вместо экранов гости ставят волчок и играют в «Что? Где? Когда?». Остальные стоят вот здесь, за перилами, и наблюдают за игрой знатоков. Потом все приводится в изначальный вид.

Максим Борисович говорит, что можно было оставить все как есть, не просить у президента эту резиденцию на баланс Дипсервиса. Ну, был бы музей — и все на этом.



Каминный зал, где до реконструкции был кинозал на 76 мест

— Получается, что могли бы получать только деньги, которые давало государство, и раз в три-четыре месяца принимать официальных лиц. Но мы понимали: чтобы сохранить все это — нужно самим зарабатывать деньги.

Когда в 2014 году построили Дворец Независимости — появилось необходимое пространство для протокольных встреч и приемов. Одновременно стал вопрос о дальнейшей функции резиденции на Фрунзе. Управделами президента обратилось к главе государства с просьбой вывести резиденцию на Фрунзе из официального состава резиденций и передать в управление Дипсервиса.

— В апреле 2014 года написали письмо, а в июле неожиданно получили ответ, — рассказывает Максим Борисович. — Президент как рачительный хозяин дал добро. Признаюсь, вошли в гостинично-ресторанный бизнес, ничего не понимая в нем. Раньше ведь как было? Мы работали по протоколу: приезжал управляющий из Администрации президента и рассказывал, что и как должно быть. После того как стали самостоятельными, поняли, что у нас хватает конкурентов. А после ЧМ по хоккею их стало еще больше: и «Мариотт» открылся, и «Хилтон», и «Пекин» достраивался. Нам нужно было занять свою нишу и показать, что комплекс может работать эффективно, окупать себя.

Директор Дипсервиса Александр Осмоловский убежден, что «достичь желаемой цели — стать успешным бизнес-объектом, который сам зарабатывает деньги — удалось за счет уникальности площадки, аналогов которой в Минске нет. Чистая прибыль с 2014 года удваивается каждый год».

— Нашу площадку полюбили все дипломаты, — говорит Александр Григорьевич. — Нам приятно, что диппредставительства выходят за территорию своих посольств и проводят у нас красивейшие приемы и мероприятия. Посольства США, Великобритании, Италии, Швеции, Украины, Польши, Азербайджана, Вьетнама, Израиля, Палестины, Латвии, Литвы, Чехии — всех рады были видеть в «Дипсервис Холле».



У «Дипсервис Холла» есть книга почетных гостей, первую запись в которой оставил актер Константин Хабенский. Также здесь есть пожелания и автографы Ростислава Кримера, Лидии Ермошиной, Ольги Барабанщиковой, шеф-повара Кристиана Ле Скера.

Максим Борисович считает, что успех праздников и приемов в немалой степени обязан кухне «Дипсервис Холла».

— Кухня — самое выигрышное место в этом комплексе. Она была продумана структурным подразделением Управделами президента для работы под высших должностных лиц, — рассказывает Максим Борисович. — И это было сделано настолько грамотно, что даже шеф-повар Кристиан Ле Скер, обладатель трех звезд Michelin, выбрал именно нашу кухню для проведения своего мастер-класса и гала-ужина в Минске.

В то же время у «Дипсервис Холла» нет своего штата поваров. На приемах и торжествах работают проверенные кейтеринговые компании и праздничные агентства. Бывает, что посольства, которые используют площадку бывшей резиденции для своих мероприятий, привозят свой кейтеринг.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Максим Борисович останавливается у зимнего сада и вспоминает прошлогодний казус с итальянцами. «Ежегодно 2 июня итальянское посольство празднует здесь День независимости. А у Ольги Барабанщиковой в прошлом году на эту дату была запланирована свадьба в „Дипсервис Холле“. Что делать? У нас же правило: в один день может быть только одна свадьба, чтобы люди чувствовали себя комфортно. По итогу уговорили итальянцев праздновать День независимости первого июня. И что они, думаете, сделали? Написали заявление на год вперед и уже забронировали 2 июня 2017 г.».

Гостевой коттедж № 13

Во время реконструкции резиденции Фрунзе в 1986 году из соседних коттеджей, что расположены по периметру квартала, отселили людей. Двухэтажные домики по улице Фрунзе, 11,13 и 15 реконструировали под гостевые и использовали на случай приезда делегаций — селили в них высокопоставленных гостей.



Коттедж № 13. Фото: dipservice.by

В 1994 году в гостевой дом под номером 13 заселился после избрания президентом Александр Лукашенко. Из трех гостевых домов 13-й — самый скромный по архитектуре. Но обстановка в нем, если сравнивать с коттеджами № 11 и № 15, отличается помпезностью. На первом этаже расположены кухня, гостиная с камином, санузел. На втором — рабочий кабинет, две спальни, гардеробная и санузел.



Гостиная в коттедже № 13



Возможно, в этом кабинете работал президент



Спальня

Впрочем, нас заверили, что в 90-е мебель в доме № 13 была другая и вряд ли за этим столом работал президент.

Как бы там ни было, возможно, именно этот дом имеет некую символичность для Александра Лукашенко. Ведь «13» стало его любимым числом: «Число 13 — мое любимое. Я, если занимаюсь спортом, бегу на лыжах, у меня километровый круг — я 13 километров бегу. Если упражнения делаю — то 13 раз или несколько раз по 13. Я очень хорошо отношусь к этому числу и даже не знаю почему», — рассказывал президент во время общения с представителями российских СМИ в ноябре 2016 года. И заверил, что интересовался у священника, и тот его уверил, что это число вовсе не бесовское, «а чуть ли не Богом данное».

Во время свадеб невесты предпочитают жить в 11-м или 15-м коттеджах. Эти дома меньше по площади и обстановка в них не такая пафосная.



Коттедж № 11 любят снимать в аренду невесты



Гостиная дома № 15

— В 11-м доме, когда в Минске не было отелей такого уровня, предпочитали останавливаться российские знаменитости: Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Михаил Задорнов, — рассказывает Максим Борисович. — Невесты полюбили этот дом за уют, красивые ванные комнаты, гардеробные с зеркалами в пол. А еще в нем есть крыльцо с кованой лестницей — там всегда выкупают невесту.









Максим Борисович торопится: время уже послеобеденное. Он выходит провести нас до пункта охраны, идет, поеживаясь от зимнего ветра. Неожиданно останавливается у гостевого домика с раскидистой яблоней.

— Вы, ребята, приходите к нам в мае! Сто деревьев яблонь и груш цветет, а позже — розы, триста кустов! — говорит Максим Борисович и радуется, что современные невесты уже не верят в предрассудки по поводу того, что жениться в мае — значит, маяться по жизни. — В этом году пять свадеб на май запланировано. Вот тогда-то работа закипит: невеста приезжает, снимает красивый дом, там ее готовят к торжеству, выкупают и здесь же гуляют свадьбу, в Голубом зале. После торжества вручаем молодоженам сейф для денег, провожаем их в гостевой дом — и пусть себе отдыхают. Утром проснулись, чаю-кофе выпили, загрузили что надо в машину — и уехали. И никаких хлопот для молодежи! Единственное, мы ограничены по времени — до двух часов ночи. Район ведь тихий, шуметь позже нежелательно. А так у нас здесь и белочки есть, и утки — полная идиллия…

К слову, в социальных сетях невесты уже выкладывают красивые фото со свадеб, проведенных в Дипсервис Холле.



























