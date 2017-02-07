Толстых погиб в среду во время взрыва в его рабочем кабинете в Донецке. Минобороны ДНР подозревает, что в окно кабинета неизвестные выстрелили из гранатомета "Шмель".

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Гиви погиб в результате теракта, а Минобороны республики назвало происшествие продолжением войны, начатой Киевом против Донбасса.

Толстых участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года. Осенью прошлого года ему было присвоено звание полковника ДНР. Он также награжден несколькими наградами ДНР.