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Опубликованы кадры с места гибели комбата ополченцев ДНР Гиви
08.02.2017 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Толстых погиб в среду во время взрыва в его рабочем кабинете в Донецке. Минобороны ДНР подозревает, что в окно кабинета неизвестные выстрелили из гранатомета "Шмель".
© Sputnik Михаил Воскресенский
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Гиви погиб в результате теракта, а Минобороны республики назвало происшествие продолжением войны, начатой Киевом против Донбасса.
Толстых участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года. Осенью прошлого года ему было присвоено звание полковника ДНР. Он также награжден несколькими наградами ДНР.
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Командир батальона ополченцев "Сомали" Михаил Толстых, более известный под позывным "Гиви", погиб в результате взрыва в его кабинете. Смотрите кадры с места...
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