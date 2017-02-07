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Беларусь примет международную помощь в содействии занятости
08.02.2017 17:17 — Разное | Ежедневник
фото: abnews.ru
Одобрен проект международной технической помощи «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах».
Данный проект техпомощи принят в ряду нескольких проектов, которые правительство одобрило постановлением от 7 февраля 2017 года №101.
Кроме содействия занятости, Беларуси окажут международную помощь в «расширении участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси", а также в установке ветротурбины.
Координировать реализацию проекта по содействию занятости будет Министерство экономики, проекта по расширению участия гражданского общества – Минтруда и соцзащиты, проекта по установке ветротурбины – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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Одобрен проект международной технической помощи «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах».
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