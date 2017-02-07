﻿﻿ Россельхознадзор приедет в Беларусь проверять склады. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россельхознадзор приедет в Беларусь проверять склады

08.02.2017 16:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россельхознадзор приедет в Беларусь проверять склады

Надзорное ведомство вызвало на переговоры белорусских коллег, пытаясь выяснить, как Беларуси удалось резко увеличить поставки овощей.

7 февраля Россельхознадзор вызвал белорусских специалистов на переговоры. Ведомство обеспокоено увеличением поставок в Россию растительной продукции белорусского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В переговорах участвовала замглавы Россельхознадзора Юлия Швабаускене, а также директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александр Пискун 

Инспекция от России намерена проверить белорусские производства и склады. Беларусь согласилась принять инспекторов в феврале.

Россия хочет выяснить, как соседней стране удалось значительно увеличить по сравнению с 2015 годом поставки своей растительной продукции в Россию.  Более чем в два раза выросли поставки моркови и картофеля, в 1,5 раза – яблок и грибов, в 3,3 раза – капусты пекинской, лука репчатого – в 32 раза.

В ответ на это Александр Пискун привел статистику по объемам производства, площадям возделывания и урожайности продукции. И сообщил о подготовке официального ответа в ближайшее время.

Российская сторона также попросила ускориться и согласовать специальный протокол для обмена между странами информацией о перемещении подкарантинной продукции, которая подлежит обязательному фитосанитарному контролю.

По версии Россельхознадзора, Беларусь «заинтересована» внедрить у себя российскую федеральную инфосистему «Аргус-Фито» 

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надзорное ведомство вызвало на переговоры белорусских коллег, пытаясь выяснить, как Беларуси удалось резко увеличить поставки овощей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Книжная ярмарка: копия станка Скорины, танец посла, высокие гости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика