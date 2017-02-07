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Радио Sputnik Беларусь отмечено дипломом НОК Беларуси

08.02.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Цикл радиопередач информационного агентства и радио Sputnik Беларусь удостоен диплома и почетного приза Национального олимпийского комитета Республики Беларусь на конкурсе "Медиа Олимп-2016" на лучшее освещение работы НОК в год его 25-летия. 

Радио Sputnik Беларусь отмечено дипломом НОК Беларуси
© Sputnik / Констанция Ждановская
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Завоевавшие награду радиопрограммы включают серию интервью с чемпионами и призерами Олимпийских игр разных лет, среди которых обладатели первого олимпийского золота в истории Беларуси, легендарный экипаж гребцов Леонид Гейштор и Сергей Макаренко (Рим, 1960); олимпийская чемпионка Мюнхена-1972, гимнастка Антонина Кошель; золотой призер Олимпиады в Москве в 1980 году, фехтовальщик Николай Алехин; олимпийский чемпион Барселоны-1992, гандболист Андрей Барбашинский и другие. Sputnik Беларусь приурочил цикл радиопередач к старту Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Все предоставленные на конкурс работы оценивались жюри в двух категориях и 15 номинациях. Среди участников конкурса были ведущие СМИ Беларуси, включая Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, Первый канал белорусского радио, Белорусское телеграфное агентство "БелТА", общественно-политическую газету "СБ Беларусь сегодня", издание "Спортивная панорама" и другие. 

"В новостной повестке Sputnik Беларусь тема спорта — одна из главных и любимых. Награда НОК Беларуси — это высокая оценка работы Sputnik от организации, которая представляет нашу страну в международном олимпийском движении", — сказал руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура.

Конкурс, объявленный Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь в год 25-летия НОК Беларуси совместно с "Белорусской ассоциацией спортивной прессы" по инициативе постоянной комиссии НОК Беларуси по СМИ, ставил своей целью объединение усилий журналистов Республики Беларусь в деле пропаганды олимпийских идеалов, освещение хода подготовки и участия белорусских спортсменов в XXХI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также установление более тесного сотрудничества НОК Беларуси со средствами массовой информации страны. В состав конкурсного жюри вошли представители Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, включая первого вице-президента НОК Беларуси Максима Рыженкова, а также именитые спортсмены, среди которых чемпионка Олимпийских игр-1972 в Мюнхене по спортивной гимнастике Антонина Кошель.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за октябрь-ноябрь 2016 года.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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