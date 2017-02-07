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Окей, Sputnik: можно ли получить права в Беларуси после автошколы в РФ
08.02.2017 17:29 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Белорусский гражданин может получить водительское удостоверение в республике после обучения в автошколе на территории Российской Федерации, рассказала Sputnik представитель УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.
Sputnik продолжает отвечать на вопросы белорусов. Так, в редакцию обратилась пользователь с вопросом: может ли она получить права в Беларуси после обучения в московской автошколе?
"Автошколы в России проходят сертификацию и регистрацию групп в ГИБДД. Если на сертификате из автошколы стоит соответствующая печать инспекции, то гражданин Беларуси может получить права в республике", – отметила представитель ГАИ.
При этом получить водительские права в самой России с сентября 2016 года стало тяжелее: вопросы экзамена были усложнены, а вместо трех заданий на площадке желающим получить удостоверение придется проходить пять.
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Если на сертификате из российской автошколы есть печать должностного лица ГИБДД, то проблем с получением прав не будет.
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