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Окей, Sputnik: можно ли получить права в Беларуси после автошколы в РФ

08.02.2017 17:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Белорусский гражданин может получить водительское удостоверение в республике после обучения в автошколе на территории Российской Федерации, рассказала Sputnik представитель УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

Окей, Sputnik: можно ли получить права в Беларуси после автошколы в РФ
© Sputnik/
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Sputnik продолжает отвечать на вопросы белорусов. Так, в редакцию обратилась пользователь с вопросом: может ли она получить права в Беларуси после обучения в московской автошколе?

"Автошколы в России проходят сертификацию и регистрацию групп в ГИБДД. Если на сертификате из автошколы стоит соответствующая печать инспекции, то гражданин Беларуси может получить права в республике", – отметила представитель ГАИ.

При этом получить водительские права в самой России с сентября 2016 года стало тяжелее: вопросы экзамена были усложнены, а вместо трех заданий на площадке желающим получить удостоверение придется проходить пять.

Если у вас есть вопросы для рубрики "Окей, Sputnik" – оставьте их в комментариях под материалом или пришлите на адрес office@sputnik.by, а также в социальных сетях Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Если на сертификате из российской автошколы есть печать должностного лица ГИБДД, то проблем с получением прав не будет.

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