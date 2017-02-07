﻿ Книжная ярмарка: копия станка Скорины, танец посла, высокие гости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Книжная ярмарка: копия станка Скорины, танец посла, высокие гости

08.02.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Выставочный центр "Белэкспо" собрал издателей из тридцати страны мира. Среди них Россия, Германия, США, Китай, Иран, Великобритания и Греция. В этом году ярмарка тематическая и посвящена пятисотлетию белорусского книгопечатания. На выставке можно не только купить книжную новинку, но даже отпечатать страницы книги на станке, который является полной копией печатного станка Франциска Скорины. Как открывали выставку-ярмарку, смотрите в фотоленте Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На книжной выставке-ярмарке можно было даже постоять за копией станка Франциска Скорины и отпечатать собственные книжные страницы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дело минского дрифтера: "Нельзя, чтобы приговоры по громким делам были похожи на публичную казнь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика