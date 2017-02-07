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Книжная ярмарка: копия станка Скорины, танец посла, высокие гости
08.02.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Выставочный центр "Белэкспо" собрал издателей из тридцати страны мира. Среди них Россия, Германия, США, Китай, Иран, Великобритания и Греция. В этом году ярмарка тематическая и посвящена пятисотлетию белорусского книгопечатания. На выставке можно не только купить книжную новинку, но даже отпечатать страницы книги на станке, который является полной копией печатного станка Франциска Скорины. Как открывали выставку-ярмарку, смотрите в фотоленте Sputnik.
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На книжной выставке-ярмарке можно было даже постоять за копией станка Франциска Скорины и отпечатать собственные книжные страницы.
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