Выставочный центр "Белэкспо" собрал издателей из тридцати страны мира. Среди них Россия, Германия, США, Китай, Иран, Великобритания и Греция. В этом году ярмарка тематическая и посвящена пятисотлетию белорусского книгопечатания. На выставке можно не только купить книжную новинку, но даже отпечатать страницы книги на станке, который является полной копией печатного станка Франциска Скорины. Как открывали выставку-ярмарку, смотрите в фотоленте Sputnik.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Книжная ярмарка: копия станка Скорины, танец посла, высокие гости На книжной выставке-ярмарке можно было даже постоять за копией станка Франциска Скорины и отпечатать собственные книжные страницы.