|
Джек Николсон вернется в кино после семилетнего перерыва
Актер Джек Николсон сыграет в англоязычном ремейке номинированного на «Оскар» фильма «
В картине также снимется американская артистка Кристен Уиг, известная по фильмам «Марсианин», «Она» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
В январе оригинальная лента «Тони Эрдманн» немки Марен Аде была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Тони Эрдманн» мы также включали в
Последним выпущенным на экраны фильмом с Николсоном на сегодняшний день является комедия «Как знать…» (How Do You Know?), которая вышла на экраны в декабре 2010 года.
79-летний Джек Николсон — американский актер и режиссер. Он был номинирован на «Оскар» 12 раз и получил эту награду трижды. За свою 60-летнюю карьеру Николсон сыграл в таких лентах, как «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Китайский квартал», а также в картине Стэнли Кубрика «Сияние».
Напомним, в столичном прокате картину «Тони Эрдман» можно увидеть с 23 февраля.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер Джек Николсон сыграет в англоязычном ремейке номинированного на "Оскар" фильма "Тони Эрдманн". Артист впервые появится в кино после семилетнего перерыва.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии