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Джек Николсон вернется в кино после семилетнего перерыва

08.02.2017 17:47 — Разное | Tut.by  
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Актер Джек Николсон сыграет в англоязычном ремейке номинированного на «Оскар» фильма «Тони Эрдманн». Артист впервые появится в кино после семилетнего перерыва.


В картине также снимется американская артистка Кристен Уиг, известная по фильмам «Марсианин», «Она» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

В январе оригинальная лента «Тони Эрдманн» немки Марен Аде была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Тони Эрдманн» мы также включали в топ-20 лучших независимых фильмов прошлого года.


О чем кино? Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик, Винфред решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце. Картина 2016 года также стала номинантом французской кинопремии «Сезар».

Последним выпущенным на экраны фильмом с Николсоном на сегодняшний день является комедия «Как знать…» (How Do You Know?), которая вышла на экраны в декабре 2010 года.

79-летний Джек Николсон — американский актер и режиссер. Он был номинирован на «Оскар» 12 раз и получил эту награду трижды. За свою 60-летнюю карьеру Николсон сыграл в таких лентах, как «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Китайский квартал», а также в картине Стэнли Кубрика «Сияние».

Напомним, в столичном прокате картину «Тони Эрдман» можно увидеть с 23 февраля.

Когда: с 23 февраля.

Где: «Ракета», Falcon Club Бутик Кино.

Режиссер: Марен Аде.

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Актер Джек Николсон сыграет в англоязычном ремейке номинированного на "Оскар" фильма "Тони Эрдманн". Артист впервые появится в кино после семилетнего перерыва.

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