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В Генпрокуратуре Беларуси подчеркнули, что Александр Лапшин был нужен только Азербайджану.

В прокуратуре утверждают, что ни Россия, ни Израиль не обращались с просьбой выдать им Лапшина, который имеет гражданство обеих этих стран, передает БЕЛТА .

В Генпрокуратуре отметили, что просьба выдать Александра Лапшина в Азербайджан поступила от Баку в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

Деяния Александра Лапшина, в совершении которых он обвиняется в Азербайджане по ст. 281.2, 318.2 УК, являются также наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству и соответствуют ч.3 ст. 361, ч.3 ст. 371 Уголовного кодекса. Сроки давности привлечения Лапшина к уголовной ответственности по белорусскому и азербайджанскому законодательству не истекли, он гражданином Беларуси не является.

В связи с этим Генпрокуратура Беларуси 17 января 2017 года приняла решение о выдаче блогера в Азербайджан для привлечения к уголовной ответственности. Устанавливать вину Лапшина белорусские правоохранители не должны, добавили в Генпрокуратуре.

Также отмечается, что ни Россия, ни Израиль, гражданином которых является Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались.

В МВД в свою очередь отметили, что, вопреки словам жены Лапшина Екатерины, по состоянию на 8 февраля 2017 года ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты Александру Лапшину в установленном порядке не поступало.

В ведомстве добавили, что Лапшин мог обратиться с таким заявлением начиная с момента своего задержания еще в декабре, но не сделал этого.