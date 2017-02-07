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Посол России прокомментировал экстрадицию блогера Лапшина
08.02.2017 18:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне Верховный суд Беларуси оставил в силе решение Генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Через несколько часов спецрейс доставил его в аэропорт Гейдара Алиева.
"Позиция Российской Федерации остается прежней: мы настаиваем на освобождении гражданина Лапшина и передаче его в руки Российской Федерации или в руки государства Израиль", – отметил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.
Дипломат также рассказал о юридическом обосновании экстрадиции блогера.
В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Минском Лапшина, заявлял, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
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Россия настаивает на передаче Лапшина или РФ, или Израилю. Смотрите видео заявления Сурикова по делу блогера.
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