Накануне Верховный суд Беларуси оставил в силе решение Генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Через несколько часов спецрейс доставил его в аэропорт Гейдара Алиева.

"Позиция Российской Федерации остается прежней: мы настаиваем на освобождении гражданина Лапшина и передаче его в руки Российской Федерации или в руки государства Израиль", – отметил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

Дипломат также рассказал о юридическом обосновании экстрадиции блогера.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Минском Лапшина, заявлял, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.