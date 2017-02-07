Что говорят в Израиле об экстрадиции российско-израильского блогера Александра Лапшина в Азербайджан, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов выяснил у известного израильского журналиста, политического и экономического обозревателя интернет-телеканала "ITON TV" Александра Гурарье.

"Очевидно, это блогер довольно популярный в русскоязычной среде, хотя я, как человек, который практически живет в интернете, его не знал до этой истории. То есть, если его цель была попиариться, то эта цель достигнута", — отметил Гурарье.

Собеседник Sputnik рассказал, что начал интересоваться публикациями и репортажами Лапшина в Живом Журнале только после известия об аресте блогера.



© Sputnik Murad Orujov Сотрудник посольства РФ в Беларуси: подробности визита жены Лапшина

"Довольно много грязи он лил на Израиль, также, впрочем, как и на Россию. Лил ее целенаправленно, отзывался не очень хорошо и о стране, и о людях, которые здесь живут. Зачем — остается загадкой. Это человек, который, судя по всему, профессионально занимался провокациями для того, чтобы попиариться", — сказал собеседник Sputnik.

По словам журналиста, после известия об аресте Лапшина в Израиле возникли мнения о том, что Израиль должен ему помогать, хотя более трезвые люди задаются вопросом, почему.

"Лапшин много усилий приложил для того, чтобы его все-таки арестовали. Он провоцировал Азербайджан, пересекал границу и об этом хвалился, мол, какие они идиоты, и как я их легко обвел. Разумеется, Азербайджану это не нравилось. Когда его арестовали, были сообщения, что ему предлагали извиниться, но он отказался. Потом, когда по рекомендации своих адвокатов все-таки согласился, было уже поздно. Были заявления со стороны Армении и России. И правительство Азербайджана уже не могло пойти на попятный", — констатировал Гурарье.

По словам обозревателя, в настоящее время в Израиле, в основном, бытует мнение, что Израиль "не должен предпринимать каких-то сумасшедших усилий, чтобы вызволить блогера".



© Sputnik Андрей Александров Генпрокуратура РБ: ни РФ, ни Израиль не просили выдачи Лапшина

"Во-первых, на наш взгляд, ему не грозит ничего сверхъестественного. Он не получит какой-то 15летний срок или что-то подобное. А во-вторых, идти на конфликтные ситуации и торговлю с Азербайджаном ради того, чтобы освободить этого человека, лично я не считаю, что это необходимо", — сказал Гурарье.

Беседу с израильским журналистом, политическим и экономическим обозревателем интернет-телеканала "ITON TV" Александром Гурарье о личности блогера Александра Лапшина и его публикациях слушайте на радио Sputnik Беларусь.